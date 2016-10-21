ألمانيا : مواطنان ألمانيان ينقلان إلى مأوى للاجئين لعدم تمكنهما من دفع إيجار المنزل

نقلت السلطات في مدينة بون الواقعة جنوب ولاية شمال الراين – وستفاليا في غربي ألمانيا مواطنين ألمانيين إلى مأوى للاجئين وذلك بعد عدم تمكنهما من دفع إيجار المنزل.

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة “دي فيلت”، وترجمها عكس السير، فقد تم نقل أوفه ومارغت إلى مأوى مخصص للاجئين كي لا يبقيا بلا مأوى. وذكرت الصحيفة أن المواطنين الألمانيبن لهما غرفة لوحدهما ولكن المأوى الذي بات منزلها يعيش فيه لاجئون من سوريا والعراق وأفغانستان.

وقالت الصحيفة ان الغرفة التي حصل عليها الزوجان الألمانيان صغيرة تبلغ مساحتها ١٣ متر مربع.

ووصف الزوجان الغرفة بأنها ضيقة، ما يجبرهم على تكديس صناديق الثياب فوق بعضها، كما قال الزوجان إن نافذة الغرفة تخرج منها رائحة عفنة.

وقالت الزوجة للصحيفة : “هذا ليس منزلا ، لا يمكننا التحرك فيه بسهولة. العيش هنا يجعل صحتنا تزداد سوءا. إن الوضع السيء هنا يعاني منه اللاجئون أيضا”.

وقال الزوجان إنهما اضطرا للعيش في مأوى اللاجئين لأنهما لم يتمكنا من دفع الإيجار الشهري البالغ ٨٠٠ يورو لشقتهما السابقة التي تبلغ مساحتها ٥٠ متر مربع.

وذكرت الصحيفة ان الزوج – الذي كان سابقاً يعمل سائق رافعة – يتقاضى راتب التقاعد الذي يبلغ ٦٠٠ يورو ولكنه لا يكفي لدفع إيجار المنزل.

وأضاف الزوجان أنهما شعرا بالقلق في البداية عندما قامت السلطات بتحويلهما إلى مأو اللاجئين، وأضافت الزوجة : “عندما وصلنا انتابنا الخوف من اللاجئين هناك ولكنهم جاؤوا إلينا وساعدونا وحملوا أغراضنا وحاولوا التحدث معنا. إن هؤلاء الناس مثل الشعب الألماني حيث يوجد أناس جيدون وأناس سيئون”.

وقال أحد المسؤولين في المدينة للصحيفة إن سكن الزوجين في مأوى اللاجئين سيكون بشكل مؤقت وسيتم نقلهما إلى أماكن سكن اجتماعية مخصصة من الدولة.

وأكد أن كل القاطنين في المأوى سواء كانوا ألمان أم لاجئين يستطيعون الانتقال إلى أماكن سكن اجتماعية ولكن المشكلة تكمن في قوائم الانتظار الطويلة للناس الباحثين عن شقة.

شام تايمز

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