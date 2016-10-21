الألماني بواتينغ : لم أتناول الطعام يومين بسبب نادي تشيلسي !

لم يتقبل بعد الألماني جيروم بواتينغ مدافع نادي بايرن ميونيخ فشله رفقة فريقه في نيل لقب دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، لعام 2012، اثر الهزيمة “القاسية” أمام نادي تشيلسي الإنكليزي في نهائي المسابقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، قال جيروم بواتيغ في تصريحات لشبكة إي إس بي إن الأمريكية : “لم أتمكن من تناول الطعام لمدة يومين متتاليين بعد هذا النهائي، لقد كانت هزيمة مؤلمة”.

وأضاف المدافع الدولي الألماني قائلاً: “كانت لدينا فرص كافية لتحقيق الفوز، لكننا في النهاية خسرنا، كنت أشعر بخيبة أمل كبيرة”.

وكان بايرن ميونيخ في طريقه لتحقيق الفوز في المباراة، لكن المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا تمكن من تسجيل هدف التعادل في وقت قاتل، ليفرض على بايرن ميونيخ (1-1) في معقله “أليانز آرينا” اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت لنادي تشيلسي بـ 4-3.

يُشار أنّ نادي بايرن ميونيخ نجح في التتويج باللقب الأوروبي الثمين في العام الموالي 2013، حيث فاز في اللقاء النهائي، بملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن،على مواطنه بوروسيا دورتموند بنتيجة هدفين لهدف واحد.

شام تايمز

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