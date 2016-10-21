خبراء : معجون الأسنان يحول دون الإصابة بالجلطات

يُوقف معجون الأسنان الالتهاب في جسم الإنسان كله وربما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية ، توصل إلى هذا الاستنتاج الخبراء في جامعة فلوريدا الأطلسية الأمريكية.

وقد أجرى الخبراء تجربة التزم فيها كل المشاركين بقواعد تنظيف الأسنان التي كان الخبراء قد أشاروا إليها. فاستخدم الفريق الأول من المشاركين في التجربة معجون الأسنان ماركة “Plaque HD”. أما الفريق الثاني فاستخدم معجوناً لا تتوفر فيه مواد تساعد على إزالة البلاك.

ومن أجل التأكد من فاعلية تنظيف الأسنان قام المتطوعون بشطف الفم بسائل يتضمن الفلوريستين ثم التقطوا صورا فوتوغرافية لأسنانهم بالأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، قام العلماء في الوقت نفسه بقياس نشاط بروتين ( CRP ) بواسطة فحص انزيم المناعة الذي تزداد كثافته في بلازما الدم في حال وجود التهاب ما في جسم الإنسان.

وقد أثبت العلماء أن استخدام معجون الأسنان ” Plaque HD ” يخفض نسبة هذا البروتين في جسم الإنسان ، الأمر الذي يشهد أن معجون الأسنان يحول دون الإصابة بأمراض القلب والأوعية .

وينوي العلماء الآن إجراء دراسات إضافية من شأنها تأكيد فاعلية معجون الأسنان ” Plaque HD ” في الوقاية من الإصابة بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية.

شام تايمز

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