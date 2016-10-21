أطباء بلا حدود : وضع اللاجئين في اليونان مرّوع

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخميس أن اللاجئين في المخيمات المخصصة لهم في اليونان لا يزالون يعيشون في “ظروف مروعة” نظرا لصعوبة حصولهم على الرعاية الصحية وشح المؤن.

واعتبرت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس أن الاتحاد الأوروبي واليونان “فشلا في توفير ظروف إنسانية تحترم كرامة” نزلاء المخيمات.

وقالت المنظمة عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إن بينهم النساء الحوامل وأولئك الذين لديهم صعوبات في الحركة، ووصفت وضع الذين يعانون من مشاكل عقلية بأنه “رهيب”.

وغردت المنظمة بفيديو من أحد المخيمات في اليونان غمرته مياه الأمطار، وانتقدت عدم استعداد السلطات لفصل الشتاء.

وتقطعت السبل بأكثر من 60 ألفا من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، عدد كبير منهم فروا من سورية والعراق، في اليونان. ويسكن معظمهم في خيم داخل 50 مخيما، وذلك بعد أن أغلقت الدول الأوروبية حدودها في وقت سابق هذا العام في وجههم.

ويعيش حوالي 14 ألفا من اللاجئين والمهاجرين في جزر على بحر إيجه حيث تجري مراجعة ملفاتهم قبل ترحيل محتمل إلى تركيا.

(alhurra)

شام تايمز

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