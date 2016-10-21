اليونان : مقتل لاجئة سورية و ابنها دهساً من قبل سيارة !

تناقل ناشطون ولاجئون أنباء تفيد بمقتل لاجئة سورية وطفلها في اليونان، دهساً من قبل سيارة، الأسبوع الماضي.

المعلومات أفادت بأن سيارة دهست السورية حميدة (33 عاماً) وطفلها هادي (10 أعوام)، في مخيم أوريو كاسترو.

وبعد الحادثة، قام لاجئون بإحراق السيارة (مرسيدس)، ثم تم تفريقهم من قبل الشرطة بالرصاص المطاطي والمتفجر.

وتم نقل الأم وابنها (من حلب منطقة بستان الباشا) إلى تركيا ليتم دفنهم فيها.

ولم يتسن التأكد من دقة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة.

شام تايمز

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