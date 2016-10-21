الجيش التركي يتوغل في أراض زراعية سورية .. و أهالي قرية متضررة يصدرون بياناً و مناشدة رداً على ” ترسيم والي هاتاي للحدود ” !

أصدر أهالي قرية “عقربات” الحدودية في ريف إدلب بياناً موجهاً إلى السلطات التركية، بعد توغل الجيش التركي أول أمس في الأراضي السورية، وقيامه بتجريف أشجار وأراض لأهالي القرية.

جاء في بيان الأهالي أن القوات التركية تقدمت باتجاه اراضي القرية مصطحبين معهم جرافات لفتح طرقات في الأراضي الزراعية التابعة لأهالي القرية، وقاموا باقتلاع عدد من أشجار الزيتون المثمرة.

وأضاف البيان : “هب أهالي القرية إلى أراضيهم وعند مراجعة الأخوة الأتراك قالوا إن هناك قرار من والي هاتاي يبترسيم الحدود ، ولدى الاطلاع على النقاط المساحية الموجودة بين حدود الدولتين، تبين أنه لا تجاوز من قبلنا على الحدود وأن القرار الصادر مجحف بحق أهل القرية وأراضيهم”.

وختم أهالي القرية : “يرجى النظر في دعوتنا بخصوص هذا الأمر وما عهدناكم إلا منصفين وأخوة لنا وأكثر من حمل هم هذا الشعب المسكين الذي لم يعد يعرف من أين تأتيه الطعنات”، مؤكدين امتلاكهم بيانات مساحية تثبت ملكيتهم للأرض.

الجدير بالذكر أن الآليات التركية دخلت إلى الأراضي المذكورة، دون أن تقابل بأي رد فعل من الفصائل العسكرية المعارضة المتواجدة في المنطقة، في الوقت الذي تناقل ناشطون أنباء لم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها، تفيد بأن التقدم التركي يهدف إلى فتح معبر عسكري جديد للفصائل المدعومة من قبل تركيا.

شام تايمز

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