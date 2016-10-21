أجهزة تعقب خاصة بالسيارات تغزو أسواق دمشق بعد عمليات السرقة الأخيرة

عشرات السيارات اختفت من شوارع دمشق خلال الأشهر الأخيرة، جميعها بطريقة واحدة ومن غير خلع أو كسر، عبر الحصول على نسخة من مفتاح السيارة بعد تصوير الباركود الموجود على الزجاج الأمامي والولوج إلى الموقع الخاص بالشركة المصممة للسيارة والدخول إلى نظام السيارة وسحب صورة عن نسخة المفتاح، كما ذكرنا في مقال سابق بعد حادثة سرقة عشرين سيارة في يوم واحد من حي المزة.

بعد تكرار تلك الحوادث وفي عدة مناطق في دمشق أبرزها مشروع دمر والبرامكة ومساكن برزة، لجأ أصحاب السيارات الحديثة إلى تغطية الباركود كي لا يتم تصويره وتكون السيارة ضحية العصابة التي لم تتمكن حكومة النظام وأجهزته الأمنية من القبض عليها.

وظهرت في أسواق دمشق فور انتشار أخبار سرقة السيارات، نماذج مختلفة من الأقفال وأجهزة التعقب والإنذار، حيث يمكن لصاحب السيارة أن يلاحق سيارته عبر تعقبها بعد وصل الجهاز إلى الانترنت، كما يمكنه الجهاز من إطفاء السيارة وقفلها بشكل كامل عن طريق الكومبيوتر بعد تحميل برامج خاصة بذلك الأمر، وهي تقنيات موجودة في أغلب دول العالم وغير جديدة، ويتراوح سعر جهاز التعقب في دمشق بين 50 إلى 75 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 150 دولار أمريكي تقريباً،

إضافة إلى وجود عدة أنماط من أجهزة قفل السيارات الغير مرتبطة بالمفتاح الرئيسي، تُستخدم لمنع السرقة، فحتى إن تم تشغيل السيارة بالمفتاح الأساسي لن تعمل حتى تعطيل القفل من الجهاز المضاف إلى السيارة، ويتم تركيبه عند مختصين في دمشق بسعر 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.

أحد الأشخاص الذي قام بتركيب جهاز تعقب وقفل إضافة للسيارة وفي حديث مع شبكة صوت العاصمة قال، من أهم الأشياء ألا تذكر مكان سكنك أمام المختص بتركيب القفل، فربما أصحاب هذه المحلات على ارتباط مباشر مع مافيا سرقة السيارات، فكيفك لهم أن يصنعوا عشرات المفاتيح من دون مختصين؟؟ ويؤكد القائل أن أجهزة الإنذار القديمة الحساسة للحركة في السيارة لم تعد تجدي نفعاً بشكل نهائي، وبات على أصحاب السيارات الحديثة استخدام أجهزة التعقب والقفل الإضافي لضمان سلامة سيارتهم.

شام تايمز

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