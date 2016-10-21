روسيا تعترف بإصابة ثلاثة ضباطٍ روسٍ في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس (20 تشرين الأول/أكتوبر)، إصابة ثلاثة ضباط روس بجروح، جراء إطلاق نار عليهم في حي المشارقة بمدينة حلب، وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى قاعدة حميميم العسكرية لتلقي العلاج.

وأفاد موقع “سبوتنك” بأن وزارة الدفاع الروسية أصدرت بياناً جاء فيه: “أسفر الهجوم المتعمد للمسلحين على معبر تابع للقوات الحكومية السورية في حي المشارقة في حلب عن إصابة ثلاثة ضباط المركز الروسي للمصالحة بإصابات خفيفة، وقد تم نقلهم إلى قاعدة حميميم من أجل تقديم المساعدات الطبية لهم، لا شيء يهدد حياتهم”.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، عن قرار روسيا تمديد “الهدنة الإنسانية المؤقتة” في حلب ليوم واحد.

ونقل موقع “سبوتنك” عن شويغو قوله: “نيابة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تم اتخاذ قرار تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليوم واحد”، وأضاف بأن قيادة النظام السوري تؤيد تمديد “الهدنة الإنسانية المؤقتة” في حلب.

شام تايمز

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