تنظيم الدولة داعش .. يباغت ميليشيات الحشد ويسيطر على أحياء جنوبي كركوك

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المعركة المتواصلة للسيطرة على مدينة الموصل ، شنّ تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) صباح اليوم الجمعة، سلسلة هجمات انتحارية في مناطق متفرقة في محافظة كركوك النفطية، شمال العراق، وسيطر على أجزاء من المحافظة، وذلك بالتزامن مع تأهب ميليشيات “الحشد” لدخول قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي والواقع تحت سيطرة التنظيم.

تنظيم الدولة ينفذ سلسلة هجمات انتحارية

وأكدت مصادر أمنية أن تنظيم الدولة نفذ في ساعة متأخرة من الليلة الماضية هجمات انتحارية استهدفت أحياء داخل مدينة كركوك، في حين شن مقاتلي التنظيم هجمات مباغتة تمكنوا بعدها السيطرة على حي التسعين داخل كركوك، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشيعية، وتوغلوا في الجنوب الغربي من المدينة وسيطروا على قرية الطوقان الواقعة على طريق الدبس، وفق قناة الجزيرة.

ومقتل 4 فنيين إيرانيين

وقتل 16 شخصاً على الأقل صباح اليوم الجمعة في هجوم انتحاري على محطة للكهرباء يجري تشييدها من قبل شركة إيرانية في بلدة دبس بكركوك شمال العراق، وفق ما أفاد به رئيس بلدية هذه البلدة ومسؤولون أمنيون.

وقال رئيس البلدية عبد الله نور الدين الصالحي إن “ثلاثة انتحاريين هاجموا المحطة وقتلوا 12 موظفا عراقياً وأربعة فنيين إيرانيين”.

وأكد مسؤولون أن مسلحين يرتدون سترات ناسفة هاجموا عددا من المباني الحكومية في مدينة كركوك، وفق وكالة روتيرز.

وقال الملازم أول زيرك مسلم إن “أربعة انتحاريين من داعش، يحملون أسلحة، اقتحموا مبنى مديرية شرطة كركوك السابق وسط المدينة”.

وأضاف أن “القوات الأمنية قتلت انتحارياً، فيما فجر الثلاثة الآخرون ستراتهم الناسفة التي يرتدونها بعد محاصرتهم داخل المبنى”.

منشآت إنتاج الخام لم تستهدف

واستهدف الهجوم مقر قيادة الشرطة وحواجز أمنية ووحدات للدوريات في المدينة التي تبعد نحو 240 كيلومترا شمال بغداد وتسيطر عليها القوات الكردية.

وأكدت مصادر أمنية أن منشآت إنتاج الخام لم تستهدف وإن إمدادات الطاقة تتواصل دون انقطاع في المدينة.

وقال مدير شرطة المدينة العميد عادل زين العابدين، إن “الخلايا النائمة لداعش في كركوك، نظمت هجمات بالأسلحة الخفيفة على عدد من المباني الأمنية في المدينة، بينها المديرية العامة للشرطة، ومبنى مكافحة الشغب، ومبنى المحافظة”.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع تأهب ميليشيات “الحشد” الشيعية للدخول إلى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي والذي لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يحكم قبضته على عليه، في سياق المهمة التي أوكلت إليها ضمن خطط معركة تحرير الموصل.

ويقول مراقبون أن تنظيم الدولة الإسلامية اختار هذا التوقيت ليأذن لخلاياه النائمة في المدينة بتنفيذ عمليات من شأنها إرباك دخول مليشيات “الحشد” للمدينة الصغيرة الواقعة شمال العراق بعد جدل كبير حول مشاركة هذا الفصيل المسلح في المعركة.

في هذه الأثناء فرضت القوات العراقية والبشمركة الكردية إجراءات أمنية مشددة، في مدن كركوك المختلفة، خشية تجدد الهجمات، كما تمّ حظر شامل على التجوال حتى إشعار آخر للحد من تحرك عناصر “داعش”.

شام تايمز

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