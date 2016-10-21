ترشيح عون يحدث انقسامات داخل كتلة الحريري .. ريفي: لن نُسلم لمشروع إيران

أحدث إعلان زعيم “تيار المستقبل” رئيس الحكومة اللبنانية السابق “سعد الحريري” تأييده ترشيح زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية، زلزالاً سياسياً في لبنان، وصلت ارتداداته إلى كتلة الحريري النيابية نفسها وحلفائه،

حيث أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي يرأس كتلة المستقبل النيابية أنه سيمتنع عن التصويت لعون، كما أعلن ثلاثة نواب من الكتلة التي تضم 33 نائباً أنهم لن يصوتوا له، وهم عمار حوري ومحمد قباني وأحمد فتفت.

السنيورة يرفض انتخاب عون

وأكّد “فؤاد السنيورة” في حديث تلفزيوني أنّه لن ينتخب ميشال عون، مشيراً إلى أنه سيقترع بورقة بيضاء في جلسة انتخاب الرئيس.

فتفت :انتخاب عون لا ينسجم مع قناعاتي الوطنية

من جهته أشار عضو كتلة المستقبل النيابية “أحمد فتفت” إلى أنّه يرفض خيار “الحريري” في الالتزام بانتخاب الجنرال ميشال عون، موضحاً “لا ينسجم مع قناعاتي الوطنية والسياسية كعضو مؤسس في تيار المستقبل”.

قوى 14 آذار تحذر من مخاطر انتخاب عون

عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق “فارس سعيد” شدد بدوره على أنّ تأييد ترشيح ميشال عون مخاطرة، وذلك لأسباب عددها في تغريدة عبر موقع “تويتر” وتضمنت:

١-لأنه مكبل بشروط حزب الله

٢-يولد موجة اعتراض عارمة.

٣-يمثل غلبة فريق على آخر.

٤-عاجز عن انجاز مصالحة.

ريفي :لن نقبل بتسليم البلد للمشروع الإيراني

إلى ذلك، علّق وزير العدل المستقيل اللواء “أشرف ريفي” على تأييد الحريري لترشيح ميشال عون بالقول “لن نقبل بتسليم البلد للمشروع الإيراني، ولى زمن الاستخفاف بعقول الناس وكرامتهم وغداً لناظره قريب”، وفق موقع “جنوبية”.

عون يلتقي الحريري وبري

إلى ذلك، قال زعيم التيار الوطني الحر “ميشال عون” إنه التقى سعد الحريري وتوصلا معاً إلى حل لمشكلة الشغور الرئاسي، كما التقى عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان من أبرز خصومه.

وتوجه عون في مؤتمر صحفي بالشكر للحريري على دعم ترشيحه للرئاسة، وقال “توصلنا إلى الحل لأننا التقينا على مبدأ أن هناك مشكلة في لبنان .. نأمل أن يكون العهد المقبل ناجحا ونرد إلى البلاد الأمن والاستقرار وننهض بها اقتصادياً”.

وأشار عون إلى أنه اختلف مع الحريري حول عدة مواضيع أثناء اللقاء الذي جرى في منزل الأخير بالعاصمة بيروت، إلا أن “الرغبة في حل الأزمة جمعتهما”.

وأضاف أن معارضي هذا التفاهم ينطلقون من معتقدات مسبقة، وأن ما حصل ليس اتفاقا ثنائيا بل تفاهما وطنيا لتعزيز الوحدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحريري في مؤتمر أمام حشد من نوابه وكوادر حزبه والصحفيين في بيروت؛ أنه قرر “تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية”، مضيفا أن القرار يأتي بعد التوافق مع عون على نقاط عدة، وهو “نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام وحماية الدولة وحماية الناس”.

وأوضح رئيس تيار المستقبل أن سد الفراغ على رأس الدولة مدخل للحفاظ على الجمهورية والاقتصاد والأمن، وأن البلاد وصلت إلى مرحلة بدأ فيها انهيار مؤسسات الدولة، مضيفا “ولا يختلف اثنان على حقيقة الأزمة المالية”.

واعتبر أن خصوم بلاده “راهنوا عبثا على ردود فعل هوجاء من طرفنا”، مضيفا أن الوضع أصبح أخطر بكثير مما هو ظاهر، وأن هناك خطابا بدأ يتردد وهو من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن أي حرب جديدة في لبنان لن تكون سريعة وسهلة.

بري إلى صفوف المعارضة

من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن بري استقبل عون في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة مساء اليوم الخميس. وقد أعلن بري أمس أنه في حال وصول عون إلى الرئاسة فإنه سيكون في جانب المعارضة.

ويضمن عون أكثرية نيابية ستوصله على الأرجح إلى رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الحالي، حيث يؤيده خصمه السابق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكذلك حزب الله الذي يعد من أبرز حلفائه.

والجدير بالذكر، أن المجلس النيابي اللبناني فشل في انتخاب رئيس للجمهورية خلال عامين وخمسة أشهر نتيجة مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الله لجلساته.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes