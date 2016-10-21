الثوار يهاجمون مواقع تنظيم (PYD).. هل تعود تل رفعت إلى حضن الثورة مجدداً؟

شنت فصائل الجيش السوري الحر المنضوية في غرفة “درع الفرات” صباح اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” التي تتزعمها “وحدات الحماية” الكردية (PYD)، في المنطقة الواقعة جنوب غربي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وسط أنباء عن توجه الثوار لتحرير مدينة تل رفعت التي احتلها تنظيم (PYD) مطلع العام الجاري.

وجدد العقيد “أحمد عثمان” قائد فرقة “السلطان مراد” المنضوية في غرفة “درع الفرات” اتهامه لـ”قوات سوريا الديمقراطية” باستهداف مواقع الجيش السوري الحر في القرى التي حررها الثوار مؤخراً قرب مدينة مارع، الأمر الذي أدى إلى شن الفصائل الثورية هجوماً على مواقع تنظيم (PYD) وما يسمى “جيش الثوار” في قريتي “أم حوش وحربل”.

وشدد العقيد “عثمان” في تصريح خاص لـ”أورينت نت” على أن هجوم الثوار يأتي رداً على الاعتداءات المتكررة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، ومحاولتها قطع الطريق على تقدم “درع الفرات” جنوباً لتحرير مدينة الباب كبرى وآخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

في هذه الأثناء، أفاد ناشطون لـ”أورينت نت” أن الثوار تمكنوا من السيطرة على مزارع ومناطق محيطة بقريتي “أم حوش وحربل” جنوب غرب مارع، وسط ترجيحات بأن يتجه الثوار لتحرير مدينة تل رفعت التي احتلها تنظيم (PYD) مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه التطورات، بعد يومين من شن طائرات حربية تركية، غارات جوية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرى وبلدات “حساجك والوردية وحسية وغول سروج وسد الشهباء وإحرص وأم حوش” بريف حلب الشمالي، وأسفرت عن مقتل ما بين 160 و200 عنصراً، إضافةً إلى تدمير 18 هدفاً، وفق بيان رسمي للجيش التركي، في حين هدد نظام الأسد بإسقاط الطائرات الحربية التركية، في حال “اخترقت الأجواء السورية” مجدداً.

شام تايمز

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