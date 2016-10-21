بالماء والنار والشمس .. 3 طرق لشحن الهواتف الذكية دون تيار كهربائي

أكد بعض الخبراء، أنه يمكن شحن الهواتف الذكية عبر استخدام مصادر الطاقة البديلة، مقدمين 3 طرق يمكن من خلالها شحن الهواتف دون استخدام منفذ الكهرباء التقليدي، وقد تكون هذه الطرق نافعة في الأماكن التي لا يوجد فيها كهرباء خاصة في الرحلات البعيدة.

وبحسب موقع hi-tech فإن الطرق البديلة هي :

1.الشحن بطاقة الشواء:

يمكن تحويل طاقة الشواء عبر شواية BioLite التي تعمل بالنار والخشب، إلى كهرباء تتيح شحن الهاتف الذكي، وهذه الشواية سهلة الاستخدام وصديقة للبيئة، وتحمي من الأمراض الناجمة عن دخان الشوايات العادية.

2.الشحن بالطاقة الشمسية:

ابتكرت عدة شركات شواحن تعمل على الطاقة الشمسية، وتعتبر الألواح أو البطاريات الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة الموثوق بها وغير المكلفة، ويعتبر استخدامها سهلاً وغير معقداً.

3.الشحن بالماء المغلي:

طورت شركة Power Practical وعاءاً لغلي الماء يمكنه شحن الهواتف الذكية باسم PowerPot، ويستطيع شحن الهاتف عبر منفذ الـ USB، باستغلال طاقة غليان الماء.

وتؤدي عملية غليان الماء إلى توليد الكهرباء، وشحن الهاتف لمدة 20 دقيقة بهذا الوعاء يكفي لتشغيل الهاتف ساعتين كاملتين.

شام تايمز

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