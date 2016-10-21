تركيا ستدخل الموصل .. وواشنطن توافق

عقب زيارته الرسمية إلى تركيا اليوم الجمعة، أكد “أشتون كارتر” وزير الدفاع الأمريكي ضرورة اشتراك تركيا بعملية الموصل، التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقي “حيدر العبادي” بشكل مفاجئ بالـ 17 من الشهر الجاري، بهدف إخراج تنظيم داعش من المنطقة.

جاء ذلك أثناء زيارة “كارتر” لمجلس تركيا الكبير “البرلمان” بالعاصمة أنقرة، والتي أُعلن عنها عقب تطور الأحداث في معركة الموصل. واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن تركيا تعد حليف قوي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم سيستمرون بالتعاون معها.

خطة تركية بديلة

وبدأت عملية الموصل بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات البشمركة وتغطية جوية من قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء تركيا التي لطالما توعدت بدخولها للموصل لأسباب استراتيجية وتاريخية.

ويأتي ذلك في ظل تطور أزمة مخيم “بعشيقة” بالقرب من الموصل، بين تركيا والعراق، ومطالبة “العبادي” لتركيا بالانسحاب منه، حيث ازداد الوجود العسكري التركي في المخيم خاصة بعد استيلاء “داعش” على الموصل بحزيران 2014.

وكانت تركيا أكدت أنها تمتلك خطة “ب” و”ج” لدخول الموصل، إلا أنها لن تفصح عنها بالوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تنسق مع حكومة إقليم كردستان بشأن العملية، بالإضافة للقوات المقاتلة التي قامت هي بتدريبها مطولاً في المخيم.

ثم بدأت تصريحات تركية متضاربة بشأن الاشتراك بعملية الموصل جواً تحت سقف قوى التحالف. وبدى الموقف التركي المصر على دخول الموصل واضحاً في تصريحات عدة للرئيس “رجب طيب اردوغان”، الذي قال مؤخراً عقب بدء العملية “لدينا حدود مشتركة تبلغ 350 كم. سنكون حاضرين في العملية وعلى الطاولة.”

مسألة وقت

وكان “إبراهيم كرى غول”، الكاتب الصحفي التركي، ورئيس تحرير صحيفة “يني شفق”، أشار من خلال مقالة له بعنوان “حسناً لنضع نحن أيضاً خارطتنا على الطاولة”، إلى أنه حان الوقت لتبني مسألة الموصل، دونما الحاجة للرجوع لحقوق تركيا التاريخية بالمنطقة، واتفاقية “أنقرة 1926”.

وأكدّ أن القضايا الجغرافية والدموغرافية كافية لوحدها لتعطي تركيا الأولوية بالتدخل في الموصل دون غيرها من الدول الأجنبية “الغربية”، حيث أنه يرى أن الموصل على أعتاب تغير ديموغرافي ومذهبي، وهو ما أكد عليه “اردوغان” في جميع تصريحاته.

بالإضافة، إلى وجود حدود جغرافية واسعة بين تركيا والعراق، ناهيك عن احتمال تسرب أعداداً كبيرة من عناصر إرهابية متعددة والتي تهدد أمن تركيا بالدرجة الأولى، وفق الكاتب.

وتبقى الآن تركيا تجري مباحثات وتدلي بتصريحات هنا وهناك، لتأكد على دورها في معركة الموصل، مهما كلّف الأمر وعلى الرغم من أنها فتحت على نفسها جبهات أخرى بالوقت ذاته، جبهة سوريا خارج حدودها، وجبهة تنظيم الـ بي كاكا، الكردي، داخل حدودها.

شام تايمز

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