دي مستورا يحذر مجدداً من إبادة حلب ويطرح صيغة لحكم الأحياء الشرقية .. المندوبة الأمريكية :روسيا لا تستحق أي شكر .. كندا:معاناة السوريين لا تنتظر .. كيمون يدين الغارات الروسية

ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً الموضوع السوري، والتي كانت بطلب كندي، حيث تعرضت روسيا لانتقادات حادة بسبب قصف مقاتلاتها للأحياء المدنية في حلب وغيرها من المدن السورية.

كندا:معاناة السوريين لا تنتظر

وشدد وزير خارجية كندا “ستيفان ديون” خلال جلسة الجمعية العامة بالقول “إن معاناة السوريين لا تنتظر.. يجب علينا التصرف الآن”.

وأضاف “ديون” أن النظام السوري والقوى التي تدعمه، وخاصة روسيا، ملزمون بوقف الضربات ضد المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في ظروف جيدة.

المندوبة الأمريكية تهاجم روسيا: لا تستحق أي شكر

من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامنثا باور أن روسيا لا تستحق أي شكر لامتناعها عن قصف المدنيين في حلب الشرقية لبضع ساعات.

وأضافت “باور” أن موسكو شنت هجمات لعدة أشهر على المدينة ولم تترك المجال لدخول أي مساعدات إنسانية منذ بداية يوليو/تموز الجاري.

وتابعت المندوبة الأمريكية خلال الجلسة قائلة إن من تسميهم روسيا إرهابيين ليسوا هم الذين يقصفون المدينة بالقنابل الخارقة للتحصينات.

وشددت باور على أن روسيا وبشار الأسد هما المسؤولان عن تفجير المدارس وقصف المدنيين في حلب وبقية أنحاء سوريا.

كي مون يدين الغارات الروسية

وأدان الأمين العام الأممي بان كي مون بشدة النتائج “الرهيبة” للقصف الذي شنته روسيا والنظام السوري على الأحياء الشرقية في حلب وأدى إلى “مقتل نحو 500 شخص وإصابة 200 آخرين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي”.

وقال كي مون في إفادة خلال الجلسة إن ربع القتلى من الأطفال، وإن الطعام يندر في المنطقة المحاصرة من المدينة.

وأضاف “في هذه الظروف التي تذكر بالعصور الوسطى، حيث بات الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعانون أشد المعاناة”.

وتساءل كي مون “ألم نتعلم شيئا من سربرينيتسا ورواندا؟.. متى سيتحد المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المجزرة؟”.

في المقابل، انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الإفادة التي قدمها الأمين العام الأممي لكونه “لم يذكر أي شيء عن الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة في سوريا”.

دي ميستورا يطالب بهدنة دائمة في سوريا

إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إلى وقف دائم للأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا.

وقال دي ميستورا، أثناء مداخلته المتلفزة خلال اجتماع مفتوح وغير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليل الخميس الجمعة، إن “قوافل المساعدة الإنسانية تضرب، وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة منذ خمس سنوات ونصف في جميع أنحاء سورية”، محذرا من “ازدياد عدد الضحايا إذا لم يتحرك المجتمع الدولي ويواجه الكثير من الحالات الطارئة في كل سورية”.

وأكد أن “الوضع في حلب ملحّ لرمزية المدينة وتكثيف القصف غير المسبوق عليها”، مرحباً بوقف إطلاق النار والقصف الجوي أحادي الجانب الذي أعلن عنه كل من النظام السوري وروسيا، ودخل حيز التنفيذ، موضحاً أن “الأمم المتحدة تنوي استغلال الهدنة لتقديم المساعدات وإنقاذ الجرحى”.

وشدد المبعوث الأممي: “هذا يأتي بعد شهر من القصف والحصار المكثف على شرق حلب من قبل النظام السورية وحلفائه. بالإضافة إلى قصف مواز على غرب حلب من قبل المعارضة، وعلينا أن نتذكر أن المدنيين على الجانبين يعانون من القصف المتبادل والاستهداف، مع التذكير أنه لا يوجد مقارنة فيما يخص حجم الدمار في شرق وغرب حلب، بسبب نوعية وكثافة القصف على شرق حلب والحصار منذ أشهر”.

ويجدد تحذيره من تدمير شرق حلب بشكل كامل قبل نهاية العام

وأعرب دي ميستورا عن أمله أن يستمر وقف القصف الجوي الذي أعلن عنه، وأن لا يكون مؤقتاً، و”لكن في حال عاد القصف لما كان عليه من قبل، فإننا نتوقع أن يتم تدمير شرق حلب بشكل كامل قبل نهاية العام”.

ولفت إلى أن بقية المناطق في سورية لم تشهد أي تصاعد للقصف، لكنه حذر من أن يؤدي القتال ضد “داعش” إلى “استغلال الجماعات والجهات المختلفة التي تقاتل ضدها الفراغ الذي سيخلفه الانتصار على التنظيم”.

ووضح المسؤول الأممي فيما يخص مبادرته بعض النقاط التي قال إنه تم تفسيرها بطرق مختلفة، وأن كل جانب من أطراف النزاع أخذ ما يحلو له منها. وقال إن “خطته تشمل خمس نقط رئيسية، أهمها الوقف التام لقصف شرق حلب، وكذلك وقف تام لقصف غرب حلب (من شرقها)”.

جبهة فتح الشام

وتحدث، أيضاً، عن إخلاء مقاتلي “جبهة فتح الشام”، وقال إنها “منظمة إرهابية” بحسب الأمم المتحدة ودول أخرى، “إلا أن هذا لا ينطبق على أعضاء منظمات معارضة أخرى وموجودة في شرق حلب”.

وذكر أن الاقتراح يسمح لأعضاء “فتح الشام” بالمغادرة مع أسلحتهم، وأن أي مقاتل غيرهم يريد المغادرة يمكنه ذلك أيضاً، ولكنه غير مجبر.

وتحدث عن وجود نقاش حول عدد مقاتلي “فتح الشام”، وقال إنه يخمن أن يكون عددهم بحوالي 900 شخص أو ربما أقل، قبل أن يستدرك: “إن عددهم لا يهم بنهاية المطاف. الأهم أن عليهم مغادرة المدينة”.

صيغة لحكم “الأحياء الشرقية”

وفي وقت سابق من يوم أمس، دعا المبعوث الدولي خلال مؤتمر صحفي من جنيف ، نظام الأسد للموافقة على تولي “سلطات محلية” الحكم في المنطقة الشرقية من حلب.

وكان دي ميستورا قد أبدى تخوفه من تدمير المدينة القديمة في حلب بالكامل خلال شهرين، إذا استمرت العمليات العسكرية، في إشارة إلى عملية عسكرية بدأها النظام السوري تحت غطاء جوي روسي على الأحياء الشرقية في حلب، أواخر أيلول الماضي، في محاولة منه لبسط سيطرته عليها بشكل كامل،

مشدداً على ضرورة إخراج نحو 200 شخص من حلب للإغاثة العاجلة، لافتًا إلى أن أكثر من 350 شخصاً قتلوا في الأحياء المحاصرة في حلب معظمهم من الأطفال منذ 23 أيلول الماضي.

شام تايمز

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