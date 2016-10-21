مفوض حقوق الإنسان: قصف وحصار شرق حلب يرقى لجرائم حرب .. موسكو: المشروع البريطاني لمجلس حقوق الإنسان غير مجد ويهدف لتبرير جرائم الإرهابيين بسوريا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الجمعة، إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يصل الى حد “جرائم الحرب”، داعيا لإحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الحسين قوله في كلمة عبر رابط فيديو الى مجلس حقوق الإنسان، ان قصف وحصار شرق مدينة حلب يشكل “جرائم ذات أبعاد تاريخية” أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.

ودعا الأمير زيد، القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد طالب في 4 تشرين الأول الحالي، الى تقييد حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، بما يتيح إحالة الوضع في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وبدوره قال رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينيرو إن اللجنة ستواصل توثيق جرائم الحرب في حلب، وناشد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تقديم معلومات عن الانتهاكات.

يشار الى ان اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء بطلب من بريطانيا، بحسب ما أعلنه المجلس يوم الثلاثاء.

يشار الى ان عدة جهات تحدثت عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، حيث قالت منظمة “العفو الدولية”، في وقت سابق، إن فصائل معارضة مسلحة ربما ارتكبت “جرائم حرب” خلال قصف مكثف لمنطقة خاضعة لسيطرة الأكراد في مدينة حلب شمال سوريا.

كما اتهمت أيضا “العفو الدولية” القوات النظامية والقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب تشكل “انتهاكا صارخا لحقوق الانسان” كممارساتها لاستهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية في سوريا.

موسكو: المشروع البريطاني لمجلس حقوق الإنسان غير مجد ويهدف لتبرير جرائم الإرهابيين بسوريا

وصف المندوب الروسي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، يوم الجمعة، مشروع قرار بريطاني مقدم لمجلس حقوق الإنسان بأنه “غير مجد”، معتبرا إياه محاولة لتبرير جرائم الارهابيين في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن بورودافكين قوله “ندرك جيدا أن بعض الدول، وبينها تلك التي دعت إلى عقد هذه الجلسة، تواصل الاعتماد على الإرهابيين والمتطرفين وتقديم الدعم السياسي والدعائي لهم وتزويدهم بأسلحة وذخيرة”.

وأكد الديبلوماسي الروسي ان مشروع قرار بريطاني مقدما لمجلس حقوق الإنسان يرمي في الحقيقة إلى تبرير أعمال “الجهاديين”، بقوله ” نضطر للتأكيد أن الجلسة ومشروع القرار هما جزء من الحرب الإعلامية الرامية في الواقع إلى تبرير الجهاديين وجرائمهم البشعة”.

واوضح بورودافكين أن المطالب المقدمة لدمشق، التي يتضمنها مشروع القرار المذكور حول حلب، “غير مجدية”، لأن الهدنة الإنسانية لا تزال قائمة في المدينة.

ولفت بورودافكين الى ان “الملف السوري يبحث في مجلس حقوق الإنسان منذ 5 سنوات، إلا أن تقييمات الوضع، بفضل جهود عدد من الدول، تبتعد أكثر فأكثر عن الواقع، والجلسة اليوم خير دليل على ذلك. وبدلا من دعم سوريا حكومة وشعبا في النضال ضد الإرهاب الدولي، يسعى المبادرون إلى (عقد الجلسة) إلى تجنيب الإرهابيين الضربة وإنقاذهم من التصفية والسماح لهم بإعادة نشر قواتهم ومواصلة جرائمهم على الأرض السورية الجريحة”.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس، تمديد الهدنة في حلب والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة 8 صباحاً الخميس 20 تشرين اول، لمدة 24 ساعة اخرى.

ويأتي كلام المندوب الروسي تعقيباً على سعي بريطاني لإدانة روسيا بسبب ضرباتها الجوية على مدينة حلب، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، اعرب المندوب الروسي عن اعتقاده بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينوي طرد عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) من الموصل العراقية إلى سوريا.

وقال “يجري تأجيج الهستيريا حول حلب، في الوقت الذي يقوم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتدمير البنى التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ويوجه ضربات مدمرة إلى المدنيين ووحدات الجيش النظامي، والآن يبدو أنه ينوي طرد مسلحي (داعش) من الموصل العراقية إلى سوريا”.

وكانت قيادة الجيش النظامي اتهمت في بيان يوم الثلاثاء، واشنطن وحلفائها بالسعي لتأمين ممرات عبور لإرهابيي “داعش” الفارين من الموصل الى سوريا.

وكان العراق طالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولية منع عناصر “داعش” من الهروب الى سوريا، وذلك بعد اطلاق عملية تحرير الموصل من التنظيم.

وكان مفوض حقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين دعا في كلمة عبر رابط فيديو الى مجلس حقوق الانسان، لإحالة الوضع في سوريا الى الجنائية الدولية، معتبرا ان قصف وحصار شرق حلب يرقى لـ”جرائم حرب”.

يشار الى ان اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جاء بطلب من بريطانيا، بهدف تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات. بحسب ما أعلنه المجلس يوم الثلاثاء.

شام تايمز

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