الاتحاد الأوروبي يدين ممارسات روسيا بحلب وروما تحمي موسكو من العقوبات .. لندن طالبت برد “قوي وموحد”.. وميركل” دعت للتشدد مع بوتين

أدان زعماء الاتحاد الأوروبي، في البيان الصادر عن أعمال القمة الأوروبية صباح اليوم الجمعة، قصف روسيا للمناطق السكنية في أحياء مدينة حلب المحاصرة، في حين عارضت إيطاليا فرض عقوبات على موسكو.

إدانة “باهتة”

وأكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي” دونالد توسك” أن “زعماء الاتحاد الأوروبي دانوا الهجوم الذي تقوم به قوات النظام السوري وحلفاؤها، وبصفة خاصة روسيا، على حلب”.

وقال توسك إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف العمليات القتالية فورا، ووضع حد للقسوة، وفي حال تواصلت القسوة سيكون باستطاعتنا النظر في كل الخيارات المتاحة”.

روما تحمي موسكو من العقوبات

وأحطبت روما محاولة أوروبية بفرض عقوبات على موسكو، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رينتسي” الذي ترتبط بلاده بعلاقات تجارية واسعة مع روسيا، أنّ “العقوبات الاقتصادية يجب ألا تكون جزءاً من تلك الاستراتيجية، لأنها لن تجبر موسكو على التفاوض للتوصل إلى تسوية سلمية”، وفق وكالة رويترز.

وقال “رينتسي” للصحافيين في ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة في بروكسل، حيث ناقش الاتحاد الاستراتيجية “يجب أن نفعل كل ما هو ممكن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في سورية، لكن من الصعب التصور بأن ذلك يجب أن يكون مرتبطاً بمزيد من العقوبات على روسيا”.

لندن طالبت برد “قوي وموحد” على “الفظائع” الروسية

وكانت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد دعت أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى رد “قوي وموحد” على “الفظائع” التي ترتكبها روسيا في سوريا.

وقالت ماي للصحافيين “يجب أن نظهر رداً أوروبياً قوياً وموحداً في مواجهة العدوان الروسي”.

وأضافت “من المهم أن نعمل معاً من أجل مواصلة الضغط على روسيا لوقف جرائمها الوحشية والفظائع المروعة في سوريا”.

وميركل” دعت إلى التشدد مع بوتين

كذلك دعت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف مشدد وواضح تجاه تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا.

وقالت ميركل، لدى وصولها مكان انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل “آمل أن نكون كمجلس أوروبي قادرين على أن نبين بوضوح أن ما يحدث في حلب بدعم روسيا غير إنساني تماما”. ورأت ميركل ضرورة العمل في أسرع وقت ممكن على التوصل إلى هدنة مستمرة في حلب التي تعاني من اقتتال دموي.

وشددت المستشارة الألمانية على أن الأولوية الآن هي لإيصال مساعدات إنسانية لسكان المدينة المحاصرة “عندها يستطيع السكان أن يوضحوا أن بشر يحتاجون لهدنة ويريدون نهاية للحرب، وليس لأغلبيتهم الساحقة ما يمت بصلة بالإرهابيين”. وأضافت ميركل: “آمل أن يكون هذا الموقف واضحا منا جميعا اليوم”.

يشار إلى أن لقاء ميركل وأولاند و بوتين في ديوان المستشارية بشأن سورية أمس لم يسفر عن نتائج تذكر.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قال لدى وصوله لحضور قمة بروكسل يوم الخميس، إن كل الخيارات مفتوحة، لفرض عقوبات على روسيا حول دورها في سوريا، الأمر الذي أكده رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بقوله أنّ على الاتحاد الأوروبي دراسة كافة الخيارات، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا، ما لم يتوقف العنف في سوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أنه لا يمكن حل المشكلات عن طريق فرض عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا أو سوريا، مضيفا أن سياسة العقوبات تستهدف ردع روسيا ووقف تطورها.

ومن جانبه أوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن موسكو لا ترى أي سبب لفرض عقوبات عليها على خلفية الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب بشكل شرعي في الأراضي السورية.

ونص مشروع قرار القمة الأوروبية التي بدأت في بروكسل الخميس 20 تشرين الأول، على أن “الاتحاد الأوروبي يدرس كافة الخيارات، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية ضد شركات وأشخاص يدعمون النظام السوري إذا استمرت الجرائم الحالية”.

يشار الى ان انعقاد قمة بروكسل جاء في وقت اعلنت فيه موسكو عن تمديد الهدنة في حلب التي دخلت حيز التنفيذ الساعة 8 صباح يوم الخميس لمدة 24 ساعة اخرى، وفي وقت تواجه فيه موسكو ضغوطات دولية من اجل تمديد الهدنة ووقف الضربات الجوية على حلب, في حين تقول موسكو, على لسان عدد من مسؤوليها, ان تمديد الهدنة يعتمد على الوضع على الأرض وتحركات المعارضة.

شام تايمز

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