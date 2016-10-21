لافروف : الغرب يسعى لحماية “النصرة” لاستخدامها بمحاولة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد .. بيسكوف : روسيا قد تقطع الهدنة الإنسانية في حلب في حال تدهور الأوضاع فيها

في أول تصريح روسي رسمي حول فشل خطة موسكو لإفراغ أحياء حلب الشرقية المحاصرة، تحت ذريعة “الهدنة”، اتهم وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، اليوم الجمعة، الفصائل الثورية بمنع خروج المدنيين من شرقي حلب وعرقلة إيصال المساعدات،

معتبراً أن واشنطن تقوم بإعداد “خطة متعمدة” للحفاظ على جبهة “فتح الشام” بهدف إسقاط نظام الأسد بالقوة

وقال “لافـروف” في مؤتمر صحفي له من موسكو إن “جبهة فتح الشام” وحركة “أحرار الشام” يرفضون الانسحاب من حلب رغم “مبادرة حسن النية” من جانب موسكو والنظام السوري، متهماً الثوار”بمنع المدنيين” من الخروج من الأحياء الشرقية، وعرقلة إيصال المساعدات، وفق زعمه.

وأعرب لافروف عن قلق بلاده من رفض مقاتلي جبهة “فتح الشام” الخروج من حلب، قائلاً إنّ “رفض النصرة ومن هم في صفها الخروج من حلب يجهض جهود الأمم المتحدة، وجهود المعارضة السورية التي تريد النأي بنفسها عنها”.

وزعم لافروف أنّ الجانب الروسي مستعد لتمديد الهدنة في حلب، طالما لم يقم المسلحون بـ “أي استفزازات”، موضحاً أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح الاستعداد لذلك خلال قمة برلين.

وأعلنت روسيا ونظام الأسد قبل أيام عن “هدنة” في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وتم تمديدها إلى مساء اليوم السبت، حيث خصصت وزارة الحرب الروسية 8 معابر “إنسانية آمنة” والتي لم تشهد خروج أي مدني أو من مقاتلين الفصائل الثورية، إذ استغل أهالي أحياء حلب الشرقية المحاصرة “الهدنة” ليخرجوا في مظاهرات عارمة تطالب برحيل نظام الأسد وطرد الاحتلال الروسي من البلاد، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وعدم الرضوخ لضغوط الأسد وميليشياته الطائفية.

واتهامات لواشنطن بالحفاظ على “فتح الشام” لإسقاط الأسد بالقوة!

كما رد لافروف بغضب على تأكيد الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعتبر “جبهة فتح الشام” هدفاً رئيسياً للعمليات العسكرية بسوريا، متهماً الولايات المتحدة بأنها تحاول الحفاظ على “فتح الشام” كقوة هي الأكثر استعداداً للقتال، لاستخدامها لاحقاً لإسقاط بشار الأسد، معتبراً ذلك أنه أمر “مثير للأسف” لأنه يعد خرقاً مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي جاءت على أساس المبادرات “الروسية-الأمريكية”، داعياً في الوقت نفسه إلى “الابتعاد عن محاولات فرض تغيير الأنظمة”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “جون كيربي” قد قال يوم الخميس إن “الهدف الرئيسي للضربات الأمريكية في أراضي سوريا هو تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر “فتح الشام” تنظيماً يبقى خارج وقف إطلاق النار ومدرجاً على قائمة “المنظمات الإرهابية” في سوريا.

“التحالف الدولي” لم تستهدف “فتح الشام”!؟

كذلك اتهم وزير الخارجية الروسي “التحالف الدولي” لمحاربة “داعش” بقيادة واشنطن، بأنها لم تضرب “فتح الشام” أبداً خلال الغارات التي بدأتها في عام 2013.

تركيا

وتعليقاً على تهديد النظام السوري بإسقاط أي مقاتلات تركية، قال لافروف إنّ “موسكو قلقة للغاية من تقارير قصف تركيا لشمال سوريا، معتبراً أن “نظام الأسد يتمتع بسيادة كاملة على أجوائه”، مضيفاً أنّه “على الجيش التركي كعضو في التحالف الدولي أن يتمسك بمكافحة الإرهاب، وعدم استهداف الأكراد”.

وشنت طائرات حربية تركية، غارات جوية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرى وبلدات “حساجك والوردية وحسية وغول سروج وسد الشهباء وإحرص وأم حوش” بريف حلب الشمالي، وأسفرت عن مقتل ما بين 160 و200 عنصراً، إضافةً إلى تدمير 18 هدفاً، وفق بيان رسمي للجيش التركي، في حين هدد نظام الأسد بإسقاط الطائرات الحربية التركية، في حال “اخترقت الأجواء السورية” مجدداً.

روسيا قد تقطع الهدنة الإنسانية في حلب في حال تدهور الأوضاع فيها

كشف المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف يوم الجمعة، عن إمكانية وقف الهدنة الإنسانية في حلب في حال تدهور الأوضاع فيها.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بيسكوف قوله إن “الوضع في حلب يتغير بشكل سريع، وقد يتغير إلى الأسوأ، ولذلك جميع القرارات (بشأن تمديد الهدنة أو وقفها) تتخذ انطلاقا من الوضع الراهن”.

وفيما يخص احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في حلب ذكر المسؤول الروسي أن “هذا الأمر يتعلق ببعض الوقائع، منها كيفية استمرار عملية خروج المسلحين من المدينة، وكيف سيتم تحقيق ضمان أمن قوافل المساعدات الإنسانية، وهل سيواصل المسلحون الأعمال الهجومية أم لا، وهل سيتم استغلال الهدنة لإعادة تجمعات فصائل إرهابية وتزويدها بالأسلحة أم لا؟”.

وكانت الهدنة الانسانية التي اطلقتها موسكو, دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 8 صباحا, ومدتها 11 ساعة, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة، وتم تمديدها لمدة 24 ساعة.

وفي سياق متصل، أعلن بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم مع الأعضاء في مجلس الأمن الوطني الروسي الوضع في المناطق المحيطة بحلب والموصل”.

وأضاف أنه “جرت مناقشة الوضع في حلب في سياق الهدنة الإنسانية، حيث جرت الإشارة إلى أهمية استخدامها لبدء عملية فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين.”

ونوه بيسكوف إلى أن “المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر بشأن بداية عملية تحرير مدينة الموصل العراقية من إرهابيي تنظيم “داعش”، حيث تم الإعراب عن القلق إزاء احتمال توجه المسلحين من هناك إلى سوريا، فضلا عن زيادة تدفق اللاجئين”.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء، عن فرار مئات المدنيين العراقيين من مدينة الموصل الى الحدود السورية, وذلك بعد اطلاق عملية عسكرية في المدينة تهدف الى انتزاعها من ايدي تنظيم “داعش”.

وكان مصدر دبلوماسي عسكري في موسكو أفاد يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفقتا على منح مسلحي تنظيم “داعش” إمكانية الخروج من مدينة الموصل العراقية قبل بداية عملية تحريرها.

وبحسب المصدر فإن الخطة الأمريكية-السعودية تفترض نقل 9 آلاف مسلح من الموصل إلى شرق سوريا بغية تنفيذ الهجوم على مدينتي تدمر ودير الزور السوريتين الخاضعتين للقوات الحكومية.

واطلقت القوات العراقية, مؤخراً معركة لاستعادة مدينة الموصل, حي استعادت السيطرة , بدعم من طيران التحالف, على 9 قرى في محاور الخازر كانت بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ويشن التحالف الدولي الذي يضم اكثر من 60 دولة، بشكل رئيسي ضربات جوية ويقوم بتدريب القوات العراقية وتأمين السلاح والتجهيزات لها, وقد تم نشر آلاف الرجال في العراق في مهمات تأهيل.

شام تايمز

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