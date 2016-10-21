الجيش النظامي يقصف أحياء جوبر اثر محاولة فصائل معارضة التقدم نحو العاصمة .. سانا :احباط هجوم إرهابيين على نقاط الجيش في حي جوبر وتنفيذ عمليات نوعية بريف حماة الشمالي

دارت اشتباكات، يوم الجمعة، بين قوات النظامي ومقاتلين من فصائل معارضة مسلحة، اثر محاولة الاخيرة التقدم على محور جوبر شرق العاصمة دمشق، في حين أصيب 7 أشخاص بجروح اثر استهداف احياء متفرقة من دمشق بالطلقات المتفجرة والقذائف الصاروخية.

وأفادت معلومات متطابقة ان مجموعات تابعة لـ”فيلق الرحمن” شنت فجر اليوم هجوما على نقاط الجيش النظامي على محور جوبر، في محاولة للتقدم، إلا ان الأخير صد الهجوم.

واستخدم مقاتلو المعارضة نفق باتجاه محور البريد – دوار الزبلطاني في هجومهم، الذي رد عليه النظامي بقصف مدفعي على محاور الاشتباك ومناطق تواجد المعارضة في الحي.

كما قالت مصادر موالية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، ان الهجوم من محور جوبر ترافق مع استهداف أحياء دمشق بالقذائف والطلقات المتفجرة، الأمر الذي ادى لإصابة 7 أشخاص.

ونقل المركز الإخباري السوري عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق، لم تسمه، قوله ان 4 أشخاص اصيبوا بشظايا طلقات متفجرة تم اطلاقها على سوق الهال في منطقة الزبلطاني بدمشق.

كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة في كل من حي بستان الدور ومنطقة باب شرقي تم نقلهم إلى مشفى دمشق لتلقي العلاج، بحسب المصدر، الذي لفت إلى إصابة امرأة بشظية طلقات متفجرة في ساحة التحرير بمنطقة العباسيين في بدمشق.

وذكر المصدر ان قذيفتين صاروخيتين سقطتا على محيط معمل الغزل والنسيج مقابل شركة سيرونيكس في حي القابون واقتصرت الأضرار على الماديات .

وكانت معارك على محور جوبر دارت في ايلول الماضي، واستمرت لأيام، تم على اثرها اغلاق طريق كراجات العباسيين لعدة مرات، وسط تبادل اتهامات بين النظامي والمعارضة بمحاولة التقدم وشن الهجوم.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.

وكان من المقرر اليوم الجمعة خروج مظاهرة في عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، للضغط على الفصائل بإنهاء الخلافات فيما بينها والتوجه لخوض معارك مع النظام.

وخرجت الأسبوع الماضي عدة مظاهرات طالبت بـ” إنقاذ الغوطة الشرقية” وتوحد الفصائل العسكرية.كما أقامت فعاليات مدنيّة وثورية مؤتمراً في بلدة حمورية، طالبت فيه الفصائل العسكرية بـ”توحيد الصفوف وتجميد الخلافات، وإزالة حواجزها داخل مدن وبلدات الغوطة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وإشعال الجبهات.

وتنقسم الغوطة الشرقية إلى جبهتين، جبهة يسيطر عليها جيش الإسلام وتشمل مدن وبلدات دوما والشيفونية والريحان، وجبهة يسيطر عليها فيلق الرحمن وجيش الفسطاط، وتشمل (حرستا، جوبر، زملكا، عربين، سقبا، حمورية، كفربطنا، جسرين).

ويتخوف المدنيون في الغوطة الشرقية من السيناريوهات المحتملة، وسط محاولات النظام تأمين محيط دمشق، والضغط على منطقة تلو الأخرى وإجبار ثوارها على تسليم سلاحهم والخروج نحو الشمال السوري كما حدث في داريا، وقدسيا والهامة.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لمندوب سانا بأن

وحدات من الجيش العربي السوري تحبط هجوم إرهابيين على نقاط الجيش في حي جوبر وتنفذ عمليات نوعية على تجمعات وتحصينات لإرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي

أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة فجر اليوم هجوم إرهابيين مما يسمى “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” على نقاط الجيش المتمركزة في حي جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق.

وأفاد قائد ميداني في تصريح لمندوب سانا بأن “مجموعات إرهابية مما يسمى “فيلق الرحمن” حاولت في الساعة السادسة فجر اليوم التسلل من أحد الأنفاق والهجوم على نقاط الجيش المتقدمة في محور المدارس” في الجهة الجنوبية الغربية لحي جوبر.

ولفت القائد الميداني إلى أن “عناصر الجيش المتمركزين في المنطقة تصدوا للهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعوا 8 قتلى بين صفوف الإرهابيين وكبدوهم خسائر بالعتاد”.

وبين القائد الميداني أن المجموعات الإرهابية “حاولت التسلل عن طريق الأنفاق والهجوم المباشر على نقاط الجيش للتغطية على الإرهابيين المتسللين من محور كازية سنبل باتجاه جسر عين ترما” على أطراف حي جوبر.

وأشار القائد الميداني إلى “إحباط هجوم الإرهابيين ومحاولة تسللهم وايقاعهم جميعا قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد”.

وذكر قائد ميداني على محور الاشتباك “إن المجموعات الإرهابية استهدفت بقذائف هاون وصاروخية التجمعات السكنية القريبة في منطقة العباسيين وردت وحدات الجيش بالمدفعية وقذائف الدبابات على مصادر اطلاق القذائف ودمرتها”.

وينتشر في الغوطة الشرقية ارهابيون تابعون لما يسمى “جيش الاسلام” و”فيلق الرحمن” تستهدف بقذائف صاروخية وهاون أحياء سكنية بدمشق وريفها.

شام تايمز

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