سانا : ضحايا بالقذائف والطلقات المتفجرة على أحياء بدمشق

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف والطلقات المتفجرة على مناطق سكنية بدمشق.

وأشار مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق في تصريح إلى “إصابة 4 أشخاص بشظايا طلقات متفجرة أطلقتها المجموعات الإرهابية صباح اليوم على سوق الهال” في منطقة الزبلطاني بدمشق.

وأفاد المصدر بأن “الاعتداءات الإرهابية أدت إلى اصابة شخصين بجروح متفاوتة في كل من حي بستان الدور ومنطقة باب شرقي تم نقلهم إلى مشفى دمشق لتلقي العلاج”.

ولفت المصدر إلى “إصابة امرأة بشظية طلقات متفجرة أطلقتها المجموعات الإرهابية على ساحة التحرير” في منطقة العباسيين السكنية بدمشق.وأكد المصدر “سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقهما إرهابيون على محيط معمل الغزل والنسيج مقابل شركة سيرونيكس في حي القابون واقتصرت الأضرار على الماديات”.

شام تايمز

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