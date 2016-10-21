أوستريا فيينا يخطف تعادلاً ثمينًا من روما

حقق فريق أوستريا فيينا النمساوي مفاجأة كبيرة بتحويل خسارته أمام مضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي.

تقدم الفريق النمساوي أولاً في الدقيقة 16 عبر اللاعب هولزهاوسر قبل أن يسجل الشعراوي لروما هدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و34، ثم أضاف فلورينزي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 69 قبل أن يسجل الضيوف هدفين متتالين في الدقيقتين 82 و 84 عبر بوروكوب وكايبوي على الترتيب.

التعادل رفع رصيد الفريقين إلى 5 نقاط فيما منح فارق الأهداف صدارة المجموعة للفريق الإيطالي.

اختار المدرب سباليتي الاعتماد على طريقة 4-3-3 دافعاً بتشكيل يتكون معظمه من الاحتياطيين لمنح لاعبيه الأساسيين فرصة لالتقاط الأنفاس فتكون هجوم الفريق من القائد توتي والشعراوي وإيتوربي.

المباراة بدأت بأداء جرئ من قبل أوستريا فيينا فلم ينكمش لاعبوه للدفاع ولم يخشوا هيبة الأرض والجمهور فظهرت محاولتهم مبكراً على مرمى روما.

استفزت هجمات الضيوف لاعبي روما فحاولوا تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق التقدم ويسهل من مهمة الفريق في تحقيق الفوز.

في الدقيقة 16 توج الفريق النمساوي محاولاته الهجومية بتسجيل الهدف الأول في ظل أداء دفاعي ولا اسوأ من قبل لاعبي روما.

رد روما سريعاً وتحديدًا بعد 3 دقائق فقط عبر ستيفان الشعراوي الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله جيرسون أودعها بشكل مميز في شباك الفريق النمساوي.

ولم يتغير شكل اللقاء بعد الهدف ليضيف الشعراوي مجدداً الهدف الثاني لروما في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة أخرى في المساحة الخالية ولكن من القائد توتي تلك المرة ليصبح التقدم بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الذئاب.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل هدف واحد.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيل الذي خاض به الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

هدأ إيقاع المباراة كثيراً في الشوط الثاني من قبل كلا الفريقين فأصبح اللعب أقل سرعة وانعدمت الخطورة على مرمى كلا الفريقين.

ومع وصول الشوط الثاني لمنتصفه تقريباً وتحديداً في الدقيقة 69 يضيف اللاعب أليساندرو فلورينزي الهدف الثالث لروما بعد تمريرة مميزة من فرانشيسكو توتي ليحسم فريق العاصمة الإيطالية المباراة عملياً لصالحه.

رفض لاعبو الفريق الضيف الاستسلام للنتيجة وعادوا من بعيد بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و 84 ليصبح التعادل سيد الموقف وسط مزيج من الحسرة والغضب على وجه المدرب لوتشانو سباليتي.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد وسط محاولات غير مكتملة من قبل روما لتسجيل الهدف الرابع ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes