بوغبا: سعيد للغاية بما فعله روني

كشف الفرنسي الدولي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ سبب تسديده لركلة الجزاء الأولى لفريقه أمام فنار بخشة التركي، مساء الخميس، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان بول بوجبا، تألق اليوم، وسجل هدفين، في اكتساح فريقه فنار بخشة، برباعية نظيفة.

وقال بوجبا، في تصريحات لقناة “BT Sport” بعد المباراة: “لقد أخبرت واين روني، أنني أريد تسديد الضربة، وهو سمح لي بذلك. أنا سعيد للغاية؛ لأن لاعب كبير مثل روني، سمح لي بتسديد ضربة الجزاء اليوم”.

ويعتبر الإنجليزي واين روني، هو المسدد الأول لضربات الجزاء، والضربات الحرة في مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة.

وأضاف بوجبا: “أردنا الفوز؛ لأنه كان فوزًا مهمًا بالنسبة لنا. نحن الآن بصدارة المجموعة. نحن سعداء بذلك”.

واختتم: “أشعر بالراحة مع الجميع في الفريق. إنها لا زالت مجرد البداية في هذا الموسم. لا يزال هناك طريق طويل كي نقطعه. نريد أن نرتفع ونبذل كل جهدنا كي نكون في صدارة الدوري”.

كووورة

شام تايمز

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