بوغبا يتوهج في فوز عريض لمانشستر يونايتد باليوروباليج

قدم مانشستر يونايتد، أفضل عروضه هذا الموسم، محققًا فوزًا كبيرًا على ضيفه فنار بخشة التركي (4ـ1)، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الأوروبي.

سجل الفرنسي بول بوجبا “هدفين”، وأنتوني مارسيال، وجيسي لينجارد، أهداف مانشستر في الدقائق (31، و34، و46، و48)، بينما سجل الهولندي روبن فان بيرسي، الهدف الوحيد للأتراك، في الدقيقة (83).

ورفع مانشستر يونايتد، رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف عن فينورد روتردام الهولندي، الذي فاز على زوريا الأوكراني (1-0) بنفس الجولة، بينما تجمد رصيد فنار بخشة عند 3 نقاط.

قدم بوجبا واحدة من أفضل مبارياته منذ الانضمام، إلى صفوف الشياطين الحمر، بصفقة هي الأغلى في التاريخ، مطلع الموسم الجاري، قبل استبداله في الدقائق الأخيرة للقاء.

وكسر مانشستر يونايند، نتائجه السلبية بالتعادل في مباراتين متتاليتين بالدوري، أمام ستوك سيتي، وليفربول.

لعب جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بخطة (4-2-3-1)، وأجرى عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية في جميع الخطوط، حيث أشرك ماتيو دارميان، ولوك شاو في الدفاع، وارتكاز الوسط مايكل كاريك، بجوار بوجبا، وفي الهجوم الثلاثي جيسي لينجارد، خوان ماتا، أنتوني مارسيال، خلف رأس الحربة واين روني.

واعتمد الهولندي إدفوكات، مدرب فنار بخشة على خطة (4-3-3)، إلا أن مفاتيحه الهجومية روبن فان بيرسي، آلبير بوتاك، وفولكان سين، كانت ضعيفة للغاية، ولم تشكل أي خطورة على مرمى ديفيد دي خيا، كما لم يستغل الفريق التركي، الحصول على ثلاث ركلات ركنية في الشوط الأول.

استغل الشياطين الحمر الموقف، وضغطوا على ضيفهم، مستغلين بطء مدافعيه، إلا أن الفريق التركي فشل في الصمود أكثر من 30 دقيقة، حيث ارتكب مدافعيه سيمون كاير، وسينير أوزبايراكلي ركلتي جزاء، في 4 دقائق فقط، سجلها الثنائي بول بوجبا، وأنتوني مارسيال بنجاح على يمين الحارس التركي فولكان ديميريل.

ارتبك الفريق التركي كثيرًا، وواصل خط دفاعه ارتكاب الأخطاء الفادحة، ليستغل واين روني الفرصة، ويخطف الكرة ويلعبها عرضية، إلى جيسي لينجارد الذي مهدها إلى بوجبا ليقابلها بتسديدة رائعة في المقص الأيمن، مسجلاً الهدف الثالث.

مع بداية الشوط الثاني، دفع مورينيو بتبديله الأول بإشراك ماركوس روخو، مكان كريس سمولينج، بينما جازف ديك إدفوكات، بإشراك رأس الحربة إيمانويل إيمنيكي مكان المدافع سيمون كاير، إلا أن الضيوف تلقوا صدمة جديدة، بتسديدة قوية لجيسي لينجارد سكنت الزاوية اليمنى، مسجلاً الهدف الرابع لمانشستر يونايتد بعد مرور 3 دقائق فقط.

تحولت المباراة إلى نزهة لفريق مانشستر يونايتد، استغلها مدربه في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين البعيدين عن التشكيلة الأساسية، حيث أشرك ممفيس ديباي مكان لينجارد، إلا أن ديباي لم يقدم المستوى المأمول، واكتفى بتسديدة طائشة بجوار القائم الأيمن.

وقبل النهاية بربع ساعة، شارك اللاعب الشاب تيموتي فوسو منساه مكان بوجبا، إلا أن الدقائق الأخيرة لم تشهد أي إثارة، باستثناء انفراد تام بالمرمى أضاعه خوان ماتا؛ بسبب البطء في إيداع الكرة بالمرمى، مسددها في جسد الحارس التركي فولكان.

وفي الدقيقة 83، لعب إيمانويل إيمنيكي كرة عرضية، تابعها روبن فان بيرسي في الشباك محرزًا هدف شرفي للأتراك، وسط تحية كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد للنجم الهولندي، بعدها تصدى ديفيد دي خيا، بصعوبة لتسديدة قوية من لاعب الوسط سوزا، ورد فوسو منساه بتسديدة ضعيفة أمسكها فولكان ديميريل بسهولة.

كووورة

شام تايمز

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