إليك الحل لفتح باب سيارتك إذا تعطل مفتاحها الإلكتروني

يتعرض الكثيرون منا لمواقف حرجة، بل تدعو إلى التوتر وتعكير المزاج ومنها تعطل المفتاح الإلكتروني، وهو ما يستدعي طلب مصلح السيارات أو الاتصال بالشركة التي اشتريت منها السيارة، وكلاهما حلان يستغرقان وقتاً على حساب أعصابك.

الحل في مثل هذا الموقف بسيط وسهل، فلكل سيارة قفل يدوي للباب كخيار احتياطي ٬ في حال ما إذا تعطل المفتاح أو كانت بطاريته فارغة ، والعديد من السيارات الحديثة تخفي أقفال الباب٬ بأماكن خارجية لفتح الباب من خلالها بواسطة المفتاح يدويا، بيد أن هذه الأماكن تكون غير ظاهرة.

وبحسب ما ذكرت قناة العربية ، غالبا يتم إخفاء مدخل المفتاح تحت غطاء بلاستيكي صغير بجانب مقبض الباب٬ ويمكن أن يتواجد هذا المدخل على جهة السائقين أو الركاب.

إذا فما عليك سوى البحث عن حفرة مستطيلة الشكل تكون في بعض السيارات بجانب مقبض الباب فمدخل المفتاح تحتها.

شام تايمز

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