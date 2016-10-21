السعودية : القبض على سارق فتاة القريات .. و مغردات يدعون لتعلم ” الكاراتيه “

أوقف رجال البحث الجنائي في محافظة القريات (منطقة الجوف)، شاباً سارقاً، ظهر في مقطع فيديو أمس، وهو يعتدي على فتاة ويسرق ما في حوزتها ، وأشارت مصادر إلى أن حادثة الاعتداء والسرقة وقعت في سوق الجوالات في المحافظة، وأن الجاني قبض عليه مساء الثلاثاء.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفيديو على نطاق واسع، مطلقين وسم بعنوان “شاب يسرق فتاة”، مطالبين بالاسراع في القبض عليه، فيما تداولوا مساءً خبر القبض عليه، مطالبين بتطبيق حكم الشرع بحقه ليكون عبرة لغيره.

ودعت مغردات إلى ضرورة تعلم الكاراتيه، للدفاع عن النفس، وذكرت مغردات أن ضعفها الجسدي حال دون الدفاع عن نفسها، إذ كتبت مغردة باسم سُ : “وش هالرعب ياربي !! لا ماينفع كذا لازم نتعلم وسائل الدفاع عن النفس باسرع وقت”.

ووفق ما نقلت صحيفة الحياة طالب مغردون بوضع كاميرات في الأماكن العامة والأحياء، وفي تغريدة لسليم فاروقي دونّ: “أتمنى وضع كاميرات مراقبة داخل الأحياء على اعلى مبنى في الحي ولو كاميرا واحدة للكشف عن مجرمين داخل الاحياء”.

كذلك طالب آخرون بالتشهير بالسارق ونشر صورته في وسائل الاعلام، ففي تغريدة لعدنان الألمعي جاء: “ليش اي شخص يقبض عليه مايحطون صورته حتى المجرمين يصورنهم من خلف حط صورته خل غيره يتعظ”.

يذكر أن مقطع الفيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة وثق لحظة ارتكاب الشاب السرقة بالقوة في حق الفتاة، التي كانت تسير في الشارع وسرق حقيبتها، إذ هاجمها بقوة وسلب ما في يديها ودفعها على الأرض بشدة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes