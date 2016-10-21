صحيفة مدريدية تؤكد : الراتب الجديد لنيمار يفوق ما يتقاضاه ميسي !

رأت صحيفة اسبانية أنّ راتب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار في عقده الجديد مع نادي برشلونة قد يتجاوز ما يتقاضاه حالياً زميله في الفريق الكاتالوني، ليونيل ميسي.

وكان نادي برشلونة ، قد أعلن توصله لاتفاق مع نجم الفريق، المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور لتجديد عقده إلى غاية عام 2021، حيث سيتم التوقيع على الأوراق الرسمية يوم غد الجمعة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ إدارة نادي برشلونة بذلت مجهوداً كبيراً في المفاوضات مع نيمار منذ يناير الماضي لإقناعه برفض عرضٍ مغرٍ من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي كان مستعداً لدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد النجم البرازيلي، المقدرة 190 مليون يورو بالإضافة لراتب سنويٍ يصل مجموعه إلى 40 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى أجراً في العالم.

وأوضحت ذات الصحيفة المدريدية أنّ العقد الجديد لنيمار سيتضمن حصوله على راتب ثابت بـ15 مليون يورو، بالإضافة لـ 10 ملايين يورو أخرى في صورة حوافزٍ بناءً على عدد مبارياته وأدائه مع الفريق في مختلف البطولات، ليصل إجمالي الراتب إلى 25 مليون يورو، متجاوزاً بذلك مبلغ الـ22 مليون يورو التي يحصل عليه ميسي كراتب ثابت، غير أنّ النجم الأرجنتيني يبقى متفوقاً من حيث إجمالي الراتب بعد إضافة الحوافز وحقوق صورته الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميسي، يستعد بدوره للتوقيع على عقده الجديد ، والذي من المؤكد أن يشهد زيادة في راتبه، ليبقى متفوقاً على جميع زملائه في نادي برشلونة.

وكان نيمار، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم لبرشلونة في صيف2013، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، أما ميسي( 29 عاماً) فينشط في النادي الكاتالوني منذ أن كان عمره 13 سنة، وينتهي عقده في يونيو 2019، وتعتزم إدارة “البرسا” تجديده قبل نهاية الموسم الحالي.

شام تايمز

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