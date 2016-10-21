موسكو: اصابة 3 ضباط روس جراء إطلاق مسلحين النار على معبر إنساني بحلب

قالت وزارة الدفاع الروسية ان “3 ضباط روس اصيبوا يوم الخميس بجروح جراء إطلاق نار متعمد من قبل مسلحين على معبر حي المشارقة الإنساني بحلب”.

واشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه” تم نقل الضباط المصابين إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية”، مشددة على أنه “لا شيء يهدد حياتهم”.

واوضحت الوزارة أن” مسلحي تنظيم (أحرار الشام) قاموا بإعدام 14 من ممثلي السلطات المحلية في شرق حلب أمام الجمهور، لأنهم دعوا الأهالي المحليين والمسلحين لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين”

وسبق ان اعلنت موسكو ان هدنة حلب يمكن ان تمدد بشكل كامل, بشروط اهمها انسحاب “جبهة النصرة” من المدينة, و فضلهم عن المعارضة المسلحة, كما اعتبرت ان تمديد الهدنة من طرف واحد غير وارد.

وكانت الهدنة الانسانية التي اطلقتها موسكو, دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 8 صباحا, ومدتها 11 ساعة, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة..

وجاءت الهدنة وسط ضغوطات دولية على موسكو من اجل تمديد الهدنة ووقف الضربات الجوية على حلب, في حين تقول موسكو, على لسان عدد من مسؤوليها, ان تمديد الهدنة يعتمد على الوضع على الأرض وتحركات المعارضة.

شام تايمز

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