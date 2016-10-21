أعماق .. داعش : أسقطنا “صائدة الدبابات” الأمريكية.. وواشنطن تنفي

أعلنت وكالة أعماق التابعة لـ “تنظيم الدولة” اليوم الخميس عن إسقاط طائرة أمريكية جنوبي مدينة الحسكة، في حين نفت واشنطن صحة الأخبار مشيرة إلى أن لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوكالة، أن تنظيم الدولة أسقط طائرة أمريكية من طراز “A10” بعد استهدافها اليوم غربي بلدة مركدة جنوبي مدينة الحسكة، دون أن يكشف التنظيم المزيد من المعلومات عن مصير الطيار.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها لا تؤكد الأخبار التي تحدثت عن إسقاط مقاتلة أمريكية على يد “الدولة الاسلامية” جنوبي الحسكة. وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون لوكالة نوفوستي الإخبارية الروسية إن الوزارة لم تتلق حتى الآن معلومات عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتعتبر هذه الطائرة من عائلة الطائرات المقاتلة ولكنها فعلياً ليست مقاتلة بالدرجة الأولى بل هي قاذفة جوية صغيرة ومضادة للمدرعات، وتتميز هذه الطائرة بأنها تحلق على مسافات منخفضة.

ومدى الطائرة يعتبر فلكيا حيث تستطيع إصابة هدفها عن بعد 800 ميل إصابة دقيقة 100% وعدد الطائرات المجندة هو 707 طائرة في وزارة الدفاع الأمريكية ولا يوجد من هذا النوع أي طائرة في أي دولة أخرى.

وكان مسؤول في وزرة الدفاع الأمريكية أعلن نهاية العام الماضي أنَّ 12 طائرة من طراز “A-10 ثاندربولت الثانية” الملقبة بصائدة الدبابات، وصلت إلى قاعدة إنجرليك التركية ، بعد إقلاعها من قاعدة مودي الجوية في ولاية جورجيا.

وصمم هذا النوع من الطائرات، إبان الحرب الباردة، من أجل تدمير الدبابات السوفيتية، ومهمتها تقديم الدعم الجوي القريب للقوات الأرضية من الدبابات والمدرعات والمركبات المهاجمة، والأهداف الأرضية الأخرى، وتطير على ارتفاعات منخفضة، وتعرف ببطء عملياتها في المناورة، شاركت في حرب الخليج الأولى والثانية.

شام تايمز

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