وفاة مسن سوري خلال رفعه للأذان بأحد مساجد السعودية

توفي مسن سوري ي محراب مسجد بالسعودية، خلال رفعه لأذان العشاء، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ونقل الإعلام السعودي، عن “عمران الأفندي”، نجل المسن السوري، قوله إنه والده كان متطوعاً لرفع الأذان في مسجد الإمام الذهبي في حي المروج بمدينة تبوك، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية، باستثناء داء السكري.

وكان الأفندي الأب اعتاد على البقاء في المسجد من صلاة المغرب إلى العشاء.

ويبلغ المؤذن من العمر 69 عاماً، ويحمل شهادة في الهندسة، بحسب ابنه.

وتوفي الأفندي عند قيامه إلى المحراب لرفع الأذان.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك الشيخ محمد السميري قدم عزاء الوزارة لأبناء المتوفى.

شام تايمز

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