تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة…موسكو تشدد على العمل لوضع دستور سوري جديد

شدد مجلس الشيوخ الروسي, يوم الخميس, على ضرورة العمل على وضع دستور سوري جديد, تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة على أساسه.

وذكر موقع (روسيا اليوم ) ان وكالات انباء نقلت عن رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينيا ماتفيينكو قولها, في تصريحات , خلال زيارة لسويسرا, في معرض تعليقها على لقاء ثلاثي في برلين امس بين الرئيسين الروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية , ان “موسكو ابلغت الشركاء الأوروبيين بالخطوات التي يمكن ويجب اتخاذها في القريب العاجل لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب واستعادة السلام في الأرض السورية”.

وشددت ماتفيينكو على “تكثيف العمل على تبني دستور سوري جديد ستجري على أساسه الانتخابات الأولية ويتم التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المتنازعة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت, مؤخرا, إن الحكومة السورية بدأت بإعداد مشروع دستور جديد بمشاركة روسيا.

وأبدى وزير الخارجية وليد المعلم, في وقت سابق, جاهزية دمشق لتشكيل حكومة موسعة تشكل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد، وتؤيد اجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد ثم تُجرى انتخابات برلمانية وبعدها تؤلف حكومة جديدة.

وذكّرت ماتفيينكو بأن الجانب الروسي أعلن خلال اللقاء الثلاثي في برلين عن نيته تمديد الهدنة الإنسانية في حلب، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، انطلاقا من الأمر الواقع الذي يتكون في سوريا.

وضغط الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل, ليل الاربعاء, على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا, في حين ابدى الاخير استعداد موسكو بذلك, الا في حال “عدم تزايد نشاط المسلحين”, وذلك خلال مباحثات جرت بين المسؤولين الثلاثة في برلين.

وقررت موسكو, يوم الأربعاء, تمديد الهدنة, التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس, لـ 3 ساعات اضافية , لتصبح 11 ساعة, من أجل السماح للمسلحين والمدنيين بالخروج من المدينة, وذلك استجابة لطلبات منظمات دولية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن هدنة إنسانية في حلب اعتبارا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو , يوم الخميس 20 تشرين الأول, فيما أشار الجيش النظامي الى ان “وقف اطلاق النار” سيستمر لـ 3 ايام.

شام تايمز

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