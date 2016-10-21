رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يعلن دعمه ترشيح ميشيل عون لرئاسة لبنان

أعلن رئيس تيار المستقبل اللبناني النائب سعد الحريري، يوم الخميس عن تأييده ترشيح ميشيل عون رئيسا للبنان، مؤكدا أن عون سيكون رئيسا لجميع اللبنانيين.

ونقلت وكالات أنباء عن الحريري قوله إن “الوضع في لبنان خطر جدا وينذر بحرب أهلية”، مؤكدا أنه كان قد حذر “مرار وتكرارا من مخاطر الفراغ الرئاسي وضرورة العمل لحماية لبنان من تداعياته”.

وقال الحريري “إلى متى سنبقى قادرين على حماية لبنان من نيران المنطقة في حال استمرار الفراغ الرئاسي؟”، مضيفا أن “الخيارات السابقة لم تأت برئيس وبقي العماد عون الخيار الأخير خصوصاً مع تبني “القوات” ترشيحه”.

وشهدت الساحة اللبنانية مؤخرا تطورات مهمة على صعيد الملف الرئاسي من خلال إعلان سمير جعجع دعم ترشيح منافسه عون, تلاه إعلان المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية بأنه مستمر في طرح ترشيحه وذلك في إطار حديث عن مبادرة طرحها الحريري لترشيح الأخير كزعيم مسيحي آخر للرئاسة.

وظل منصب الرئيس اللبناني ظل شاغرا منذ عامين ونصف العام، نتيجة الصراع السياسي في لبنان. ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية المقبلة لانتخاب رئيس في 31 تشرين الأول.

ويجب أن يكون الرئيس وفق الدستور اللبناني من أتباع الديانة المسيحية والطائفة المارونية حصراً, كما يحتاج المرشّح للفوز بمنصب الرئاسة إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضواً) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً (65 عضواً) في الدورة الثانية.

شام تايمز

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