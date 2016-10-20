أمريكا والسعودية تفرضان عقوبات بحق شخصين وشركة بتهمة دعم “حزب الله”

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشتركة مع السعودية ضد شخصين وشركة متهمين بدعم “حزب الله” اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب) عن نائب وزير الخزانة الاميركي آدم زوبين المسؤول عن مكافحة تمويل الارهاب قوله ان “المبادرة المشتركة مع السعودية تؤكد قوة التعاون بين الاميركيين والسعوديين في جهودهم الرامية الى عرقلة التجارة والبنى التحتية المالية لحزب الله في العالم”.

وتم وضع اثنين من المحاسبين هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين، اضافة الى شركة تنظيف “غلوبال كلينرز” التي لديها عقود في بغداد على القائمة السوداء للأفراد او المنظمات التي يتم تجميد اصولها في الولايات المتحدة والسعودية.

واتهم هؤلاء بتسهيل التحويلات المالية لصالح انشطة ادهم طباجة وهو رجل اعمال يعمل في لبنان والعراق ويخضع لعقوبات اميركية بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجستي لـ”حزب الله”.

واضافت واشنطن اثنين آخرين مقربين من “حزب الله” على قائمة العقوبات، هما يوسف عياد المتهم بتقديم المساعدة في “التخطيط لاعمال لارهابية” في تايلاند، ومحمد همدر المعتقل في البيرو للاسباب نفسها.

يشار إلى أن واشنطن أدرجت “حزب الله” على قائمة التنظيمات الإرهابية، كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية, منذ 2011 فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني, بسبب دوره في “دعم الحكومة السورية ومساهمته في اعمال العنف ضد الشعب السوري”, حيث يعتبر من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes