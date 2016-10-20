بعد فضيحة التسجيل الصوتي .. ميلانيا ترامب : زوجي “مهذب ” وحديثه عن النساء “صبياني”

دافعت زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ، عن زوجها , واصفة اياه بأنه رجل “مهذب”, و “طيب”، وذلك بعد فضيحة التسجيل الصوتي الذي نشر له منذ فترة وتحدث من خلاله عن النساء, فيما اعتبرت النساء اللاتي اتهمن ترامب بأنه اعتدى عليهن جنسيا بأنهن “كاذبات”.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (bbc) عن زوجة ترامب ميلانيا قولها ان ” ما قاله في التسجيل الصوتي الذي نُشر له في الفترة الأخيرة غير مقبول ولا يمثل الرجل (ترامب) الذي تعرفه”.

واضافت ان “المرشح الجمهوري ارتكب خطأ عندما قال ذلك في حق النساء، وهو ما وصفته بأنه (حديث صبياني)، وأن مقدم البرامج بيلي بوش هو الذي استدرجه إلى هذا الحديث”.

وتسبب التسجيل الصوتي في إعلان العشرات من الحزب الجمهوري تراجعهم عن دعم ترامب.

وكان ترامب قال لمقدم، برنامج هوليود أكسز في قناة إن بي سي، إنه يستطيع أن يفرض نفسه على أي إمرأة لأنه نجم، مما اثار هذا التسجيل غضب العديد من النساء ، ما دفع العديد منهم لاتهامه بالاعتداء عليهن جنسيا ، لكنه نفى ذلك الامر.

واوضحت زوجته ميلانيا”أنا متأكدة من أنه يحترم النساء، لكنه يدافع عن نفسه لأنها أكاذيب.. وانا أصدق زوجي، فهو طيب ومهذب، ولا يمكن أن يقدم على تلك الأفعال.”

واشارت الى أن “الفضيحة دُبرت لزوجها من فريق هيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية من أجل إفساد ترشحه للرئاسة”,

ودافعت ميلانيا في أول حديث لها منذ بداية الفضيحة، عن سلوك زوجها تجاه النساء، مؤكدة أنه “لم يصدر منه أي تصرف غير لائق لسنوات عدة”، كما لفتت الى أن “النساء عادة يقتربن من زوجها أمامها كي يعطينه أرقام هواتفهن ويقدمن على سلوك غير لائق”.

وحملت ميلانيا بيلي بوش، مقدم البرامج الأمريكي، “النصيب الأكبر من الخطأ فيما يتعلق بالتسجيل الصوتي”، متهمته بانه “قام باستدراج ترامب للتفوه بتلك الكلمات البذيئة”.

وواجهت ميلانيا مؤخرا انتقادات حادة اثر الخطاب الذي قدمته , والذي وضعها بموقف محرج، بعد ان دافعت به عن زوجها أمام مؤتمر الحزب الجمهوري حيث ضم اقتباساً شبه حرفي لمقاطع من خطاب سبق أن ألقته ميشيل زوجة أوباما عام 2008 .

شام تايمز

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