بريطانيا تصف وقف اطلاق النار في حلب بغير المناسب وتدعو روسيا للسماح بدخول المساعدات

لندن ـ “شام تايمز”: وصفت الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار في حلب بأنه غير مناسب لدرجة تدعو للأسى، ودعت روسيا إلى وقف عمليات القصف والسماح بدخول المساعدات إلى المدينة بالكامل وبشكل مستمر.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتني باتيل “إن الوقف المؤقت للهجمات العنيفة على حلب غير مناسب لدرجة تدعو للأسى، ونحن بحاجة لأن نرى إنهاء عمليات القصف تماماً، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بدخول المدينة دون أي عراقيل”.

واضافت باتيل “ما زال أكثر من ربع مليون مدني محاصرين في حلب، ويعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، ويواجهون قصفاً مستمراً، ويعانون من نقص حاد بالمواد الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة”.

وشددت على ضرورة أن “تسمح روسيا بدخول المساعدات بالكامل وبشكل مستمر، وتتوقف عن المشاركة في عمليات القصف، وتسمح للأهالي بمغادرة حلب بمحض إرادتهم وتحت اشراف مراقبين مستقلين لضمان حمايتهم”.

واعتبرت وزيرة التنمية الدولية البريطانية “ما نحتاجه الآن هو العودة إلى وقف القتال بالكامل وبشكل دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سورية، إلى جانب السماح بدخولها إلى حلب”.

وتقول الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة قدّمت مساعدات إنسانية منقذة للأرواح وصلت إلى ملايين المحتاجين إليها داخل سوريا وفي الدول المجاورة، ورصدت ما يربو على 3ر2 مليار جنيه استرليني لمساعدة المتضررين من الصراع الدائرة هناك، فيما اعتبرتها “أكبر استجابة على الإطلاق لأزمة انسانية واحدة”.

شام تايمز

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