إعصار طرطوس يلحق أضراراً جسيمة بالممتلكات

شهدت المنطقة الشمالية لمدينة طرطوس ليلة الثلاثاء- الأربعاء إعصاراً قوياً انطلق من البحر ليتجه بقوة شرقاً ويأخذ بطريقه مستودعات مسبقة الصنع وأعمدة هاتفية وكهربائية ومنشرة رخام وقسماً من معمل الفلين في قرية بلاطة غربية وعشرات الأشجار والبيوت البلاستيكية في القرية نفسها ما أدى إلى حصول أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين والممتلكات العامة.

وصباح أمس الأربعاء باشرت مديرية الزراعة بإحصاء الأضرار الزراعية كما باشرت بقية الجهات العامة المختصة بإحصاء بقية الأضرار إضافة لمعالجة الآثار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية والتي لم تؤد والحمد للـه لأي أضرار بشرية.

وكانت مدينة بانياس شهدت إعصاراً قوياً أمس الأول خرج من البحر إلى السماء دون إلحاق أي أضرار مادية أو بشرية.

الوطن

شام تايمز

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