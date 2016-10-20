القيادة العامة للجيش : بدء التهدئة الإنسانية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب أيام 20-21-22 تشرين الأول اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 19 مساءً

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن قرار إيقاف الضربات الجوية على المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب جاء تحضيراً للتهدئة الإنسانية التي ستبدأ صباح غد الموافق 20-10-2016م.

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان أن التهدئة الإنسانية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب تبدأ أيام 20-21-22 تشرين الأول 2016 اعتباراً من الساعة 8.00 صباحاً وحتى الساعة 19.00 مساءً.

ودعت القيادة العامة في بيانها جميع المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى ترك السلاح مع ضمان استفادتهم من مرسوم العفو.

ولفت البيان إلى أن لدى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة معلومات دقيقة عن أماكن وجود المسلحين ومقارهم ومستودعاتهم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب مؤكداً أن كل مسلح لا يغتنم فرصة التهدئة المعلنة سيواجه مصيره المحتوم.

وتنتشر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تحتجز مئات العائلات وتمنعهم من المغادرة وقامت خلال الفترة الماضية بإطلاق الرصاص على العديد من الأشخاص لدى محاولتهم التوجه نحو المعابر الآمنة في حين تمكن العديد من المواطنين من الوصول إلى نقاط الجيش حيث تم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في وقت سابق اليوم “أن العسكريين الروس والسوريين قرروا تمديد التهدئة الإنسانية يوم غد الخميس لمدة 3 ساعات لإخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب وذلك بعد تلقي العديد من طلبات المنظمات الدولية” مشيرة إلى أن التهدئة ستبدأ في الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً الأمر الذي من شأنه السماح للهلال الأحمر العربي السوري وممثلي الأمم المتحدة بتأمين خروج المدنيين والمرضى والمصابين ومرافقيهم من المدينة.

سانا

شام تايمز

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