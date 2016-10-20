فيسبوك تضيف خاصية لطلب وجبات غذائية من المطاعم في أمريكا

قالت فيسبوك إنها ستتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة طلب وجبات غذائية من صفحات المطاعم على موقعها الشهير اعتبارا من اليوم الأربعاء في إطار مساعي الشركة للربط بين المستخدمين وقطاع الاعمال.وأضافت في تدوينة إن المستخدمين سيتمكنون أيضا من الحصول على أسعار منتجات من الشركات وشراء تذاكر السينما وحجز مواعيد في نواد صحية وغيرها.

ودشنت فيسبوك في وقت سابق هذا الشهر منصة “ماركتبليس” التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع البضائع محليا.

وقالت فيسبوك -التي لديها 1.7 مليار مستخدم نشط شهريا لموقعها- إنها ستضيف خاصية “توصيات” تسمح للمستخدمين بتبادل التوصيات بشأن اشياء مثل المطاعم.

وزاد سهم فيسبوك 0.8 بالمئة إلى 129.58 دولار في التعاملات المبكرة اليوم بينما انخفض سهم “جربهاب” وهي خدمة لطلب الوجبات الغذائية شبيهة بتلك التي أعلنتها فيسبوك 2.4 بالمئة إلى 41.07 دولار.

شام تايمز

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