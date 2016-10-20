زين الدين زيدان يرد على الرئيس الفرنسي بعد انتقاده لبنزيمة

علق زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريـال مدريد على انتقاد رئيس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمهاجم كريم بنزيمة.

وفي كتاب نشر الأسبوع الماضي، تطرق هولاند إلى هذه القضية ومهاجم ريال مدريد، قائلا “من الناحية الأخلاقية، بنزيمة ليس بالمثال الذي يحتذى به”.

ورد زيدان على ما قاله هولاند بحق مهاجم النادي الملكي، متوجها إلى الرئيس الفرنسي قائلا “في إطار عملك بإمكانك أن توجه الانتقادات، لكن ليس بإمكانك قول أمور غريبة ومن الطبيعي أن يشعر اللاعب بالانزعاج جراء ذلك”.

وقال هولاند في تصريحات سابقة أن الفرنسي من أصول جزائرية “بلا عقل”، ورد زيدان على هذه التعليقات قائلا أنه يحزن لسماع مثل تلك الكلمات على لسان رئيس فرنسا مضيفا أن انتقاد أي لاعب يجب أن يكون أيجابيا وليس سلبيا.

وعلق مدرب ريـال مدريد على تصريحات رئيس فرنسا قائلا : “هذه التصريحات مؤسفة. الكلام الهجومي الذي يقال عن لاعب أو مجموعة لاعبين على الملأ يكون مزعج دائماً”.

وأردف بالقول : “في مهنتك تستطيع قول أي شيء وانتقاد من تريد، لكن يجب عليك عدم قول الأشياء الغريبة. من الطبيعي أن يتأثر اللاعب سلباً بهذا الكلام”.

ويغيب بنزيمة عن المنتخب الفرنسي منذ أغسطس 2015 بسبب الدور الذي لعبه في قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا على خلفية شريط جنسي خاص بالأخير.

شام تايمز

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