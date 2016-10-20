النرويج : ” لا نشاهد هذا العدد من السفن المبحرة سوية كل يوم ” .. ثمانية سفن حربية روسية تبحر نحو سواحل سوريا

أعلنت النرويج اليوم أن 8 سفن حربية روسية قد عبرت بحر النرويج في طريقها إلى البحر المتوسط.

“نحن لا نشاهد هذا العدد من السفن المبحرة سوية كل يوم”، تقول المتحدثة باسم مركز عمليات الجيش النرويجي، “لكن هذا ما يفعله الجيش النرويجي يومياً، 365 يوماً في السنة: نحن نراقب التحركات على شواطئنا لا سيما نشاط البحرية الروسية”.

والسفن هي سفن مرافقة لحاملة الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف التي سترسو على سواحل سوريا لتعزيز القدرات البحرية الروسية التي تدعم حملة القصف في سوريا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

ويأتي إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة المتوسط بعد أسابيع من إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو هذا الأمر لتعزيز قدرات القوات البحرية الروسية في المنطقة.

وسترافق حاملة الطائرات سفينة “بيوتر فيكلي” الحربية، والمدمرة “فايس أميرال كولاكوف” وسفن ضخمة مضادة للغواصات، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة أن السفن تهدف إلى حماية الملاحة البحرية و”الرد على أي شكل من أشكال التهديدات ومن بينها القرصنة والإرهاب الدولي”.

وقد قام الجيش النرويجي بتتبع السفن وتصويرها من الجو، وللدهشة أنه صور معها وجود غواصة نووية من فئة Delta IV (دلتا 4)، مع أن الدارج أن ترافق هذا النوع من السفن غواصات نووية مهاجمة من نوع SNA (إس إن آ).

(SABAH)

شام تايمز

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