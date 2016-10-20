أردوغان : بوتين دعا للتعاون بإخراج النصرة من حلب و قمت بإبلاغ المعنيين للقيام بما يجب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل التوصل إلى اتفاق لإخراج مسلحي تنظيم “جبهة النصرة”، من مدينة حلب.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله في كلمة أمام “مخاتير” بأنقرة الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول: “تباحثت مع الرئيس بوتين مساء أمس (هاتفيا) الأوضاع في مدينة حلب السورية، وأبلغني بأنهم أوقفوا القصف عليها اعتبارا من الساعة العاشرة مساء”.

وأضاف أردوغان أن بوتين دعا إلى التعاون لإخراج “النصرة” من حلب، و”قمت بدوري بإبلاغ المعنيين للقيام بما يجب، واتفقنا على القيام بهذه الخطوة كي نتيح لأهل حلب فرصة العيش بأمان”.

وأوضح في كلمته “الوضع في حلب مقلق فهناك أكثر من مليون سوري، من الممكن أن يزحفوا نحو تركيا إذا حدثت هجرة جماعية”.

وبخصوص عملية “درع الفرات” التي تقودها بلاده في سوريا، قال أردوغان إنه سيعلن قريبا عن منطقة آمنة شمال حلب بمساحة 5 آلاف كم مربع، مضيفا أن عملية “درع الفرات” العسكرية حققت نجاحات لم يحققها التحالف الدولي خلال سنوات.

(RT)

شام تايمز

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