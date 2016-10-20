هل تعود ” البلمات ” للعمل ؟ .. وزير تركي يهدد بإلغاء اتفاق إعادة اللاجئين مع أوروبا في حال عدم إلغاء تأشيرة الدخول

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، عمر تشليك، إنه في حال عدم إعفاء مواطني بلاده من تأشيرة دخول دول أعضاء الاتحاد، فإن اتفاقية “إعادة قبول اللاجئين” لن تنفذ كذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك، اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطاني “آلان دونكان، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف تشليك: “في حال عدم رفع التأشيرات حتى نهاية العام الحالي، فإن استمرار اتفاقية إعادة اللاجئين إلى تركيا لن يكون له معنى، وسيتم التوجه إلى فسخها”.

ولفت تشليك إلى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه تركيا، مضيفًا: “عدد اللاجئين الذين استقبلهم (الاتحاد) من تركيا غير مرضي، والوعود المالية الأوروبية (لصالح اللاجئين بتركيا) لا تأتي إلى تركيا على نحو فعّال”.

وأكد تشليك على أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على حل أزمة اللاجئين إلا بالتعاون مع تركيا.

(ANADOLU)

شام تايمز

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