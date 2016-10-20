غوغل تطرح خاصية للتأكد من صحة الأخبار

قدمت شركة “غوغل” خاصية جديدة لللتأكد من الحقائق بين الأخبار الكثيرة، التي من خلالها ستظهر المقالات المُضافة في مربع الأخبار الجديدة الموجود على موقع news.google.com، وكذلك تطبيقي Google News وGoogle Weather لنظام أندرويد وiOs في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بحسب موقع Business Insider.

ولتحقيق ذلك، ثمة نهج يتكون من شقين للتحقق من الأخبار: أولاً تبحث جوجل عن العلامات الفعلية في الشفرة البرمجية للموقع. ثم تبحث عن الصفحات “التي تتبع المعايير العامة المقبولة للتأكد من الحقائق”. بحسب “هافينتغون بوست”.

وعلى الرغم من أن جوجل لم تذكر الانتخابات الرئاسية الأميركية الجارية، فإن هذه تعد إشارة تنبيه خفية إلى جعل الناخبين يتحققون ممن يقول الحقيقة ومن يكذب فيما يتعلق بسباق الانتخابات الأميركية. فهي تهدف بذلك المساعدة على كشف الخدع.

وتظهر العلامات في نص رمادي صغير فوق روابط المقال، جوجل نفسها لا تصدر الأحكام ولا تخبرك بخلاصة المقال في نتائج البحث. بل هي مجرد علامة تقول “اقرأني لتعرف الحقيقة”. ولكنها لا تزال طريقة لطيفة للتأكد من أن القراء يكونون رأياً مستنداً إلى حقائق على الأقل وليس على خيال.

شام تايمز

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