نسرين طافش مُكرمة في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

حصلت الفنانة نسرين طافش على تكريم من إدارة مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي انطلق يوم الثلاثاء بمشاركة عدد من نجوم الفن العربي.

ونشرت طافش عبر صفحتها الشخصية على (فيسبوك) صورة أثناء تكريمها في المهرجان، ووجهت الشكر لوزارة الثقافة الأردنية على هذا التكريم وكتبت “من تكريمي في مهرجان الأردن السينمائي الدولي .. شكرا لوزارة الثقافة الأردنية و لجميع القائمين على المهرجان .. و بالاخص الأستاذ الفنان محمد ضمور مدير المهرجان”.

وافتتح المهرجان بمشاركة 20 فيلماً عربياً واجنبياً ، وقد حضر حفل الافتتاح عدد من النجوم منهم الممثل السعودي عبد المحسن النمر والممثلة السورية نسرين طافش والممثل الأردني إياد نصار والمخرج المصري مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب.

ويقدم المهرجان 12 جائزة في التمثيل والإخراج والسيناريو والتصوير والموسيقى والمكياج والمونتاج والأزياء والإنتاج.

يذكر أن أول دروة لـ(مهرجان الفيلم الأردني) أقيمت عام 2013.

شام تايمز

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