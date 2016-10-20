الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بوتين …يتضمن ثبات الموقف الروسي تجاه سوريا ؟؟

تلقى الرئيس بشار الاسد, يوم الاربعاء, اتصالاً هاتفياُ من نظيره الروسي فلاديمير بوتين, بحثا من خلاله المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سوريا، والجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة السورية.

ووجه الاسد الشكر, خلال الاتصال, بحسب وكالة الانباء (سانا), للرئيس بوتين على “الجهود التي تبذلها روسيا على الساحة الدولية، رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض الدول لثنيها عن الاستمرار بالتمسك بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول”.

واشار الاسد الى “تصميم سوريا على مكافحة الإرهاب، بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية والاستمرار بالعمل باتجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية”.

بدوره, أكد بوتين على ” ثبات الموقف الروسي تجاه سوريا، والمتمثل بالاستمرار بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.

وكان اخر اتصال اجري بين الرئيسين , منذ شهر اذار الماضي, حيث طلب بوتين من الاسد تهيئة الظروف المواتية لبدء عملية التسوية السياسية للقضية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة, كما أبلغه ببدء سحب الجزء الأكبر من مجموعة الطيران الحربي الروسي من سوريا.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد زيارة قام بها الاسد الى موسكو, في 20 تشرين الاول الماضي, حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد روسيا من الدول الحليفة للنظام السوري والداعمة له, وتجلى ذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا, الذي بدأ في ايلول العام الماضي, وسط تبني الدول الغربية موقفا متشدداً حيال هذا الدعم ومواصلة الطائرات الروسية قصفها مناطق لاسيما حلب, في حين تنفي موسكو ذلك, وتؤكد انها تحارب “ارهابيين”.

شام تايمز

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