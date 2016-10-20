هاتريك ميسي يكسر رقم راؤول في دوري الأبطال

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز “هاتريك” في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبات أيقونة هجوم برشلونة، أكثر لاعب يسجل أهداف في ملعب فريقه بتسجيل 50 هدفًا في شباك منافسي الفريق الكتالوني بمعقله ووسط جماهيره “كامب نو”، وفقًا لإحصائية أصدرها موقع “أوبتا”.

وكسر ليونيل ميسي بهذا “الهاتريك” الرقم الذي كان يحمله راؤول جونزاليس نجم هجوم ريال مدريد السابق، والذي سجل 49 هدفًا في مرمى ضيوف النادي الملكي بدوري الأبطال في “سانتياجو برنابيو”.

كما رفع ميسي رصيده إلى 89 هدفًا، ليقترب خطوة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 96 هدفًا

كووورة

شام تايمز

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