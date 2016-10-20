اختيار النجم البرازيلي رونالدو لتقديم تميمة مونديال روسيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي رونالدو، سيقدم تميمة البطولة، يوم الجمعة المقبل، والتي سيتم الاستقرار عليها بين الببر السيبيري، المرشح الأبرز، والذئب والقط الأوروبي.

وكتب المدير العام للجنة المنظمة، أليكسي سوروكين، عبر حسابه الرسمي على تويتر “سيحضر حفل التقديم الرسمي لتميمة مونديال روسيا 2018 أحد أساطير كرة القدم. سيحضر رونالدو”.

وسيقدم رونالدو، تميمة المونديال مباشرة عبر التليفزيون الروسي، وذلك بعدما تواجد العام الماضي أيضا في قرعة التصفيات المؤهلة للمحفل الكروي الأكبر في العالم بمدينة سان بطرسبورج.

ويعد الببر السيبيري، هو المرشح الأكبر للفوز كونه يعتبر بمثابة رمز وطني في البلد الأوروبي.

وعلى مدار تاريخ كأس العالم، تم اختيار العديد من التمائم التي تمثل فئات مختلفة بداية من الأطفال وحتى البرتقال والفلفل والحيوانات المختلفة مثل الأسد والفهد والكلب والديك، لكن لم يسبق اختيار الببر.

كووورة

شام تايمز

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