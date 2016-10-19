الصين تدفع لروسيا مقابل إيجاد ثغرات بأنظمة أندرويد و آي أو إس

عرضت الجمعية الصينية SZCUA (رابطة مستخدمي الكمبيوتر) على عدد من الشركات الروسية بيعها معلومات عن نقاط الضعف في أنظمة التشغيل المعروفة، بحسب تقارير “كوميرسانت”.

وأبدت جمعية SZCUA الصينية اهتماما بالغا بالمعلومات التي تخص نقاط الضعف في كل من نظامي أندرويد وiOS، وبعض المتصفحات وغيرها من البرامج.

ووفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، تستخدم معظم هذه البيانات من قبل الوكالات الحكومية، لصنع أسلحة استراتيجية ضد النظم المعلوماتية والشركات الكبيرة للبلدان الأخرى.

ويعتقد الخبراء أن رابطة مستخدمي الكمبيوتر SZCUA يمكنها الحصول على طلبات مدفوعة الأجر من قبل مجموعات الهاكرز التابعة للحكومة الصينية.

وأضاف الخبراء أن بيع مثل هذه المعلومات لا يعتبر دائما خرقا للقانون الجنائي الدولي، ففي بعض الأحيان تستخدم هذه المعلومات بشكل قانوني، ولا سيما للتأكد من سلامة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإصلاحها.

شام تايمز

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