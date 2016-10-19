ما هو السبب الحقيقي لطلب كوستا باستبداله أمام ليستر سيتي ؟

أثار النجم الإسباني دييغو كوستا الاستغراب لدى أنصار فريق تشيلسي بعدما طلب استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي حقق فيها البلوز فوزا صريحا على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح اللاعب البالغ من العمر 28 عاما التسجيل لتشيلسي بعد 7 دقائق فقط، رافعا رصيده من الأهداف هذا الموسم الى 7 أهداف.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، خلال مجريات الشوط الثاني ظهر الدولي الإسباني وهو يشير بيديه إلى الجهاز الفني طالبا استبداله، حيث أشارت وسائل الإعلام البريطانية وقتها إلى أن كوستا طلب استبداله لتجنب تعرضه للإصابة، أو تحسبا لتلقيه بطاقة تحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة.

لكن صحيفة الديلي ميرور البريطانية كشفت عن السبب الحقيقي وراء طلب كوستا استبداله، وهو لغضبه من الانتقادات والتعليمات الكثيرة التي وجهها له مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي من خط التماس ما جعله يطالبه بتغييره في حال لم تعجبه طريقة لعبه.

جدير بالذكر أن تقارير بريطانية أكدت أن إدارة تشيلسي وجهت تحذيرا شديد اللهجة للمهاجم الإسباني بعد مشاجرته الكلامية مع مدربه كونتي، وطالبت إدارة النادي اللندني هداف الفريق بضرورة إظهار الكثير من الاحترام لمدرب الفريق وتجنب الدخول في مشادات أخرى معه على مرأى الجميع.

شام تايمز

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