إعتقال سوريين يصطادان صقوراً نادرة بروسيا لتهريبها !

أعلنت هيئة الصيد الحكومية الروسية عن احتجاز سوريين قاما بصيد صقور نادرة في جنوب شرق سيبيريا بشكل غير شرعي.

وأوضح الموقع الرسمي للهيئة أن الرجلين كان بحوزتهما 7 حمامات حية لاستخدامها كطعم وكذلك أدوات ووسائل مختلفة لصيد الطيور ونقلها، إضافة إلى صقر من نوع “صيد الغزال” تم صيده.

وحسب ممثلي هيئة الصيد الروسية، فإن السوريين قاما بصيد أنواع نادرة من الصقور لتهريبها إلى الخارج.

وسعر مختلف أنواع الصقور قد يصل في دول الخليج إلى عشرات ومئات الآلاف من الدولارات.

وكانت وكالة “تاس” الروسية قد ذكرت سابقا أن صقور الغزال النادرة أصبحت على وشك الانقراض في إقليم زابايكاليه (شرقي بحيرة بايكال) بسبب تهريبها إلى دول عربية.

وانخفض عدد صقور الغزال منذ تسعينيات القرن الماضي من 240 طائرا إلى ما يقارب 100 طائر فقط.

الجدير بالذكر ان وكالة نوفوستي للأنباء، أوردت في آب من عام 2012، معلومات تفيد باعتقال 9 سوريين في سيبيريا، بتهمة اصطياد الصقور النادرة.

(RT)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes