بالفيديو.. رزان مغربي تثير الجدل بطلب غريب من ماجد المصري

حل الفنان المصري ماجد المصري ضيفا على الفنان رزان مغربي في إحدى حلقات برنامجها «ضربة حظ» على قناة «الحياة».

ماجد انتقد النساء خلال الحلقة، خاصة تأنقهن الشديد عند الخروج من المنزل، بينما يجلسن في المنزل بشكل غير أنيق على الإطلاق، واستدرك مسرعا قائلا: «أنا مش بتكلم على مراتي».

رزان ردت على ماجد، قائلة: «الرجالة كمان بيقعدوا في البيت بالبيجاما»، فقال الفنان مازحا: «والنبي لو خرج بالبيجاما برضو قمر»، فرد ترزان: «خلاص إذا بيشبهك أوك.. بس أنا لازم أشوف صورتك بالبيجاما»، وهو ما أثار ضحكات ماجد بشدة.

يذكر أن برنامج «ضربة حظ» من نوعية البرامج الحوارية الفنية التي تفضل رزان تقديمها، وتستضيف فيه النجوم وتحاورهم حول «الحظ» وتأثيره على حياتهم، وقد بدأ عرضه على قناة «الحياة» منذ أسابيع قليلة.

شام تايمز

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