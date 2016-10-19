علماء يبتكرون شاشة بنحافة الورق قابلة للطي

ابتكر علماء من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، شاشة رقيقة جداً بنحافة الورق وأطلقوا عليها اسم “الورق الالكتروني”، وهي قابلة للطي وبحاجة لحجم أقل من الطاقة.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الباحثون الشاشة الجديدة أقل رقة من الميكرومتر وتعكس الضوء من أجل إنتاج العديد من الألوان مثل شاشة LED، إلا أنها ليست جاهزة للاستخدام بعد.

ويؤكد العلماء أن عملية إنتاج الشاشة سيتم خلال وقت قريب، باستخدام مواد مرنة تعتمد على قدرة البوليمرات على التحكم بكيفية امتصاص الضوء لينعكس على شكل مجموعة من الألوان.

وتعكس الشاشة أو ماسماها الباحثون”الورقة الالكترونية” الضوء الخارجي، مايتيح لها العمل جيداً في ظروف الإضاءة الساطعة مثل ضوء الشمس، مقارنة بشاشات العرض LED التي تعمل بشكل أفضل في الظلام، بينما تحتاج عشر الطاقة المُستخدمة من قبل الجهاز اللوحي Kindle وفقاً للاتختبارات، والذي يستخدم في حد ذاته طاقة أقل بكثير من شاشة الجهاز اللوحي LED.

شام تايمز

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